Immer wieder die S 2: Frust über tägliche Bahnausfälle

Von: Lisa Mariella Löw

Störungen auf der Strecke: Die S-Bahnen der Linie S2 fahren immer seltener. Jeden Tag aufs Neue kommt es zu Verspätungen und Ausfällen - und vergeblich warten die Fahrgäste auf dem zugeschneiten Bahnsteig. © löw

Die für Dietzenbacher Pendler wichtige S-Bahnlinie 2 hat in der Vergangenheit immer wieder mit Ausfällen und Unpünktlichkeit für Ärger gesorgt. Aktuell häufen sich wieder die Beschwerden über die S2, auch RMV und Deutsche Bahn haben keine Lösung.

Dietzenbach – „Als meine Tochter eine wichtige Klausur geschrieben hat, ist die S2 mal wieder komplett ausgefallen. Da musste ich sie 35 Kilometer von Dietzenbach nach Hanau zur Schule fahren – und danach wieder abholen“, beklagt sich der Dietzenbacher Familienvater Damir Drinovach. Auch seine Frau habe er in den letzten Monaten immer häufiger von ihrer Arbeit in Offenbach abholen müssen, weil selbst nach 50 Minuten des Wartens am kalten Bahnsteig kein Zug einfuhr.

Mit den Problemen der ständigen Zugverspätungen und -ausfälle steht er nicht alleine da. Fast 800 Betroffene tauschen sich in der Facebook-Gruppe „S2, die Bahn mit den meisten Verspätungen“ über lange Wartezeiten und verpasste Anschlusszüge aus. Sie teilen die offiziellen Meldungen des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) aus dem Internet, woraus ersichtlich wird, dass fast an jedem Morgen dieser Woche eine Störung auf der Strecke zwischen Niedernhausen und Dietzenbach vorlag. Dies bestätigen auch die Tweets eines RMV-Twitteraccounts: Über 20 Verspätungen und Ausfälle der S2 vermeldete der Verkehrsbund allein in der vergangenen Woche. Maximilian Meyer, stellvertretender Pressesprecher des Rhein-Main-Verkehrsbundes, legt jedoch eine andere Statistik vor: So seien 88 Prozent der S2-Fahrten in diesem Jahr pünktlich abgefahren. Allerdings spricht der RMV erst ab einer Verspätung von 6 Minuten von einer Störung. Außerdem hätten 93,4 Prozent der Bahnfahrten stattgefunden.

S2 zwischen Dietzenbach und Frankfurt fällt oft aus

Doch was in diese Statistik nicht einfließt, sind temporäre Fahrplanänderungen, wie der zwischen Oktober und Dezember geänderte 15-Minuten-Takt auf einen 30-Minutentakt zu den Stoßzeiten zwischen 5.30 und 9.30 Uhr und zwischen 15.30 und 19.30 Uhr. Meyer führt für die 50-prozentige Streichung der Züge personelle Gründe an. Dem RMV ist das Problem, das entsteht, wenn er planmäßig jeden zweiten Zug nicht fahren lässt, durchaus bewusst. Ein Twitter-User fragt, ab wann autonom fahrende Züge im RMV eingesetzt werden, die den Engpass beheben würden. Die Deutschen Bahn antwortet, dass es hierzu noch keine Pläne gäbe.

Indessen stellt der Dietzenbacher Andreas G. Klotzsch fest: „Auch wenn sie (die Bahn) pünktlich abfährt, gibt es Verzögerungen auf der Strecke.“ Diese sind teilweise so gravierend, dass die Bahn des Öfteren nur bis Offenbach-Ost fährt, um dort vorzeitig zu wenden, und den Dietzenbacher Bahnhof gar nicht mehr anfährt. Meyer erklärt hierzu: „Dies wird neben Streckensperrungen auch bei großen Verspätungen umgesetzt, um bei einer Störung wieder zum Regelfahrplan zurückzukehren.“ Dass die Dietzenbacher nicht nach Hause kommen und etwa Damir Drinovach mit seinem privaten Auto aushelfen muss, bleibt dabei außer Acht.

S-Bahn von Frankfurt nach Dietzenbach: Frau ist zwei Stunden unterwegs

Gravierend war auch der Ausfall der S2 am vergangenen Donnerstagmorgen für die Dietzenbacherin Cindy Kircher. Sie verpasste einen wichtigen Arzttermin, den sie nun um mehrere Wochen verschieben musste: „Es geht dabei zum Glück nicht um Leben und Tod, aber immerhin um die Gesundheit“, beklagt sie. Der Gesundheitszustand wird auch beim stundenlangen Rumstehen auf den Bahngleisen bei Minusgraden strapaziert. Die Dietzenbacherin Sonam Makhija machte sich am Mittwoch um 19 Uhr von Frankfurt auf den Nachhauseweg: „Ich bin um kurz nach 21 Uhr fast erfroren nach Hause gekommen“, beklagt sie.

„Immer die S2. Und immer sagen sie durch, dass es Signalstörungen sind. Aber die anderen Bahnen wie die S1 oder S9 fahren doch durch denselben Tunnel“, wundert sich Drinovach. Er arbeitet für ein Flugunternehmen. Wenn ein Flug ausfällt, bekommen die Betroffenen ihr Geld zurück. Doch bei einem Bahnausfall scheint nichts dergleichen zu passieren. „Wer ersetzt mir die Sprit- und Zeitkosten?“, fragt der Familienvater. Inzwischen sei der Unmut nicht nur bei den Fahrgästen spürbar: „Selbst den Zugführern hört man über die Durchsagen an, wie genervt sie sind“, sagt die Dietzenbacherin Diana Seidenberg. Diese Beobachtungen legen nahe, dass die Zugausfälle und Verspätungen der S2 in den letzten Monaten erheblich zugenommen haben. Manche der Störungen stoßen bei den Betroffenen auf Verständnis, wie ein Feuerwehreinsatz oder die ärztliche Versorgung eines Fahrgastes auf der Strecke. Andere hinterlassen die Bahnfahrer jedoch mit einem Kopfschütteln zurück: Am Donnerstagabend vermeldete der RMV in seiner App: „Es kann zu Folgeverspätungen kommen aufgrund einer vorangegangenen Störung wegen hohem Reisendenaufkommen.“ Auch die ständigen Reparaturen von Weichen, Signalstörungen und nicht zuletzt der Personalmangel sorgen für Unmut. Dietzenbachs Erster Stadtrat unterstützte wegen der Ausfälle erst kürzlich im Kreistag die Forderung der Linken nach einer Buslinie, um die Störungen zu kompensieren. (Lisa Mariella Löw)

