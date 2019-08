Schluss mit der Nachtaktivität

Obertshausen – Bei der Frage nach der Berufsbezeichnung kommt auch der Perfektionist ins Stocken. „Das ist gar nicht so leicht“, sagt Robert Scheffner und lacht. VON PATRICK EICKHOFF

Ein Blick auf die Homepage des 34-Jährigen zeigt, wieso: „Puppen, Stop-motion, Kinderbuch, Ideen und Geschichten“, stehen dort als Felder, in denen der kreative Kopf tätig ist. Kürzlich hat er nach „Cornell und der Toaster“ sein zweites Kinderbuch „Ben und Herr Bergmann räumen auf“ veröffentlicht. „Aufräumen geht immer“, sagt Scheffner und lacht.

Das Besondere an den Werken ist, dass die Figuren nicht nur seinen Gedanken entspringen, sondern auch komplett modelliert und gestaltet werden. „Pro Figur brauche ich in etwa zwei bis drei Tage“, informiert er. „Das ist aber auch immer eine Frage der Deadline des Verlags.“ Ist jede Figur erstellt, die Geschichte vorgezeichnet und auch das Hintergrundmaterial modelliert, werden die Exemplare positioniert und abfotografiert. „Da wird immer einiges umgestellt, bis ich zufrieden bin – manchmal kommt der Perfektionist in mir durch“, gibt Scheffner zu.

Die Geschichte von Ben und Herr Bergmann ist für Kinder ab drei Jahren und gemeinsam mit Autorin Fee Krämer im Thienemann-Esslinger-Verlag erschienen. Der kleine Ben soll beim Aufräumen helfen, schließlich kommt die Oma zu Besuch. Ben findet Aufräumen ganz schön langweilig, doch entdeckt dabei mit seinem Teddybären die tollsten Sachen. So verwandelt sich das Kinderzimmer in eine Galaxie mit Raketen, Planeten und Sternen. „Es zeigt, dass Aufräumen auch Spaß machen kann“, sagt Scheffner, der – wie es auch in bekannten Hollywood-Filmproduktionen vorkommt – auch immer wieder kleine Besonderheiten und Erinnerungen in seinem aktuellen Werk versteckt. So finden sich Gegenstände aus seinem ersten Buch auch bei Ben und Herr Bergmann wieder. „Ich finde das einfach nur cool, wenn das dann vielleicht Eltern und Lesern auffällt.“

Ein ganz besonderes Bild lässt sich auch im Aufräum-Spektakel um Ben und den Bären finden: das Ultraschall-Bild seines Kindes, das mitten im Schaffensprozess auf die Welt kam. „Das war natürlich nicht immer ganz leicht, die Arbeit mit der Familie zu vereinen“, gibt er zu. „Aber ich denke, ich hab’s ganz gut hinbekommen.“ Natürlich verschiebe sich als Vater auch die Phase der Kreativität. „Früher habe ich sehr gerne nachts gearbeitet, aber ab 30 sollte man seinen Rhythmus umstellen“, sagt er und lacht.

Dass Robert Scheffner sich nicht auf Bücher festlegen mag, zeigt sich an den vielen Tätigkeiten. Er unterrichtet in Frankfurt an der „European school of design“, hat für ein aufkommendes Start-up Schokoladentafeln mitgestaltet oder Trailer für Filme erstellt. Auch bei einem Stop-motion-Musikvideo des mittlerweile international bekannten Musikers Cro hat er bereits entscheidend mitgewirkt. „Ich lasse mich schnell für unterschiedliche Projekte begeistern.“ Und an wem orientiert sich jemand, der zwischen den Branchen schwankt? „Tim Burton“, sagt Scheffner. „Ich mag dieses Außergewöhnliche. Ich denke, dass man das auch an meinen Figuren erkennt.“

Doch der 34-jährige Obertshausener macht keinen Hehl daraus, dass es schon früh sein Wunsch war, in die Verlagsszene zu gehen. „Der Markt ist immer noch groß und man lernt so viel superkreative Leute kennen.“ Denn bei Illustratoren sei der Konkurrenzgedanke nicht entscheidend. „Wir helfen uns gegenseitig, empfehlen uns bei Auftraggebern. Ich freue mich immer wieder, meine ganzen Kollegen zu sehen.“ Die nächste Gelegenheit dazu hat er auf der Frankfurter Buchmesse. „Die ist Pflicht.“ Denn netzwerken gehöre in seinem Beruf schließlich dazu. Und auf einen weiteren Termin freut sich der Illustrator ebenfalls. Am Samstag, 17. August, wird im Büchertreff die offizielle Übergabe an Anja Sauer (wir berichteten) gefeiert. „Ich werde dort aus meinem Buch lesen und auch für kleine Zeichnungen zur Verfügung stehen“, sagt er. Los geht’s an der Schulstraße um 11 Uhr.