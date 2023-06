Burnout schon bei Neunjährigen

Von: Barbara Scholze

Bei einer Abschlussrunde tauschen sich die Teilnehmenden über ihre Ideen aus. © scho

Bei der Auftaktveranstaltung zur Gründung eines Bildungsnetzwerkes für Dietzenbach wollen Lehrer, Schüler und Vertreter aus anderen Bildungsbereichen Schulen neu konzipieren.

Dietzenbach – Vor mehr als einem Jahrzehnt hat sich die Kreisstadt auf Initiative der Stadtverordnetenversammlung hin ein Integrationskonzept gegeben. Dass die damals festgelegten Handlungsinhalte noch immer ihre Berechtigung und sich sogar stetig weiterentwickelt haben, beweist nun ein Vorstoß der „AG 2 – Bildung“. Der Moderator der AG, Erik Grundmann, hatte zu einer Auftaktveranstaltung eingeladen, mit dem Ziel, Menschen aus dem Dietzenbacher Bildungsbereich zusammen zu bringen, um ein Netzwerk für Bildung zu gründen. „Die Idee der Vernetzung treibt uns schon länger um“, sagte er.

Rund 70 Teilnehmer aus Schulen, Kitas und anderen Bildungsbereichen, darunter Lehrer, Eltern und Schüler, waren im Capitol zusammengekommen, um an dem Vorhaben des neuen Miteinanders zu arbeiten. „Wir stehen vor vielen Herausforderungen, aber die Lösung liegt immer in der Bildung“, gab Grundmann dem Forum mit. Es gehe darum, den Kindern, in egal welchen Einrichtungen, Zukunftsfähigkeiten zu vermitteln, wie kritisches Denken, Kommunikation, Kreativität und Kollaboration.

Im Verlauf der Zusammenkunft konnten die Teilnehmer dann in einer freien Runde unter verschiedenen Themenstellungen Ideen einfließen lassen. Da kam etwa der Wunsch nach Tieren in der Schule auf den Tisch, nach einer Schule, die grundsätzlich ohne Wertung auskommt und nach mehr Kontakt mit der Natur. Ebenso lauteten die Vorschläge, die Sprachvielfalt in der Schule mehr schätzen zu lernen, die Räume flexibler zu nutzen und stärker im Team zu arbeiten. „Wir sollten aber auch dankbar sein und andere damit infizieren“, lautete ein weiterer Vorschlag. Darüber hinaus hieß es mehrfach, die drei Hauptfächer sollten nicht mehr im Vordergrund stehen, vielmehr gelte es, die Stärken der einzelnen Schüler zu beachten. „Wir möchten eine freundlichere Atmosphäre zwischen Schülern und Lehrern“, lautete ein weiterer Beitrag.

Dass es an der Zeit sei, die Bildungswege intensiv auf den Prüfstand zu stellen, bestätigte auch der Erste Stadtrat René Bacher, studierter Pädagoge. „Wir müssen die Wege der Kinder heute anders begleiten“, betonte er. Dabei seien gerade die Übergänge, etwa von der Kita in die Schule, die entscheidenden Entwicklungsschritte, „da ist ein Netzwerk besonders wichtig.“

Vorausgegangen war der Diskussion ein Impulsvortrag von Margret Rasfeld, ehemalige Schulleiterin und Autorin, die sich für eine Neuausrichtung von Bildung engagiert. „Ich bin ein Fan von Netzwerken“, erzählte sie ihrem Publikum sogleich. Schule müsse sich „strukturell verändern“, sei es doch bisher eher darum gegangen, die „alte Schule“ zu verbessern, nun sei es aber an der Zeit, eine nächste Schule zu entwickeln. „Wir müssen vieles verlernen“, rief Rasfeld auf. Erschreckend sei etwa die Zahl von 50 000 Schulabbrechern jedes Jahr, es gehe dabei auch um veraltete Prinzipien und ein System, das auf Selektion aufgebaut ist mit rein kognitiver Ausrichtung und wenig Raum für Kreativität. Schule sei allzu oft Stofferfüllung, eine Zerstückelung der Fächer, Fremdbestimmung und ständiges Bewerten. „Das würden wir als Erwachsene gar nicht aushalten“, stellte die Pädagogin fest.

Letztendlich führe das alles zu einem Burnout schon bei Neunjährigen und dem zentralen Lebensgefühl vieler Kinder und Jugendlicher, nie allen Anforderungen gerecht zu werden. Rasfeld plädierte für eine größere Verbundenheit und für nachhaltige Bildung. „Menschen, die Entscheidungen treffen, haben meist Abitur abgelegt und ein Studium absolviert, wie können sie eine Welt bauen, in der wir täglich bis zu 150 Arten verlieren und elf Kinder pro Minute verhungern, während wir genießbare Lebensmittel wegwerfen“, sagte sie. Studien zufolge seien die Kinder inzwischen einer großen Klimaangst ausgesetzt. „Schule kann nicht so weitermachen“, folgerte Rasfeld. Mit ihrer Initiative „Schule im Aufbruch“ verfolgt die Pädagogin entsprechend eine ganzheitliche und transformative Bildung mit kontinuierlichen Projekten und dem sogenannten „Frei Day“, einem regelmäßigen vierstündigen Freiraum, in dem die Schüler ohne Bewertung Zukunftsthemen angehen. „Wir haben zehn Millionen Schüler, was ist das für ein Potenzial?“, sagte Rasfeld.

Nach der Auswertung aller Ergebnisse des Treffens wird die AG Bildung die Idee der Vernetzung nun weiterentwickeln. (Barbara Scholze)