SG und der FC in Dietzenbach veranstalten Sportcamp im Waldstadion

Von: Lisa Schmedemann

Zwei Wochen lang wuselten verschiedene Gruppen aus Fußballern, Turnern und Tennisspielern durch das Waldstadion. Die Kooperation von SG und FC fand großen Anklang – auch außerhalb der Vereine. © Schmedemann

In einer Kooperation veranstalten die SG und der FC in Dietzenbach zum vierten Mal das Sportcamp. Kinder von fünf bis 14 Jahren können sich zwischen Fußball, Turnen und Tennis im Waldstadion entscheiden.

Dietzenbach – Das mit dem Ballgefühl müssen die kleinen Turner der Sportgemeinschaft Dietzenbach (SG) noch einmal üben. In einer Traube wetzen die Kinder des Sportcamps dem Ball hinterher. Sturm, Abwehr und Mittelfeld spielen für die Gruppe in den neonfarbenen Shirts keine Rolle. Beim Sportcamp im Dietzenbacher Waldstadion steht der Spaß an erster Stelle. Rund 170 Kinder haben zwischen zehn und 15 Uhr Zeit, sich nach Herzenslust auszutoben. Dabei ist etwa die Hälfte Mitglied bei der SG oder beim FC Dietzenbach, die zweimal je eine Woche Programm zusammen auf die Beine gestellt haben.

Die Kinder können sich bei der Anmeldung für Turnen, Tennis oder Fußball entscheiden. Einmal in der Woche wird dann getauscht: So gibt es ein interessantes Bild ab, wenn die Fußballer mit Schienbeinschonern langsam über den Schwebebalken balancieren. Die Übung sieht erstaunlich elegant aus. „Das klappt gut“, findet der zehnjährige Fabian. Behutsam setzt er einen Fuß neben den anderen, um sich seitwärts auf dem Balken voranzuarbeiten. Die ausgestreckten Arme geben zusätzlichen Halt. „Wir Fußballer haben eh schon einen guten Gleichgewichtssinn“, findet der Nachwuchskicker. Auch für seine Mannschaftskameradinnen Liv und Nina ist das Balancieren eine leichte Übung. Liv sagt: „Wir haben früher geturnt, deswegen kennen wir das schon.“

Das Sportcamp zieht Teilnehmer aus dem Kreis Offenbach an

Während die Mädchen im Fußball ihre neue Leidenschaft entdeckt haben, kann das Camp für andere die Initialzündung sein, über den eigenen sportlichen Horizont hinauszugehen. „Wir hatten schon Fußballer, die dann fest zum Tennis gewechselt sind“, sagt SG-Vorsitzende Elke Pithan. Das Ferienprogramm, das anfangs noch den Namen „Ballsportcamp“ getragen hat, hat seit Beginn im Coronajahr 2020 sein Angebot weiter ausgebaut und in der zweiten Woche sogar eine Teilnehmerhöchstzahl erreicht. Ursprünglich wurde das Angebot geschaffen, um den Kindern während der Pandemie eine Möglichkeit zur Bewegung zu bieten. „Die Auswirkungen spüren wir immer noch“, sagt Julia Löhr aus dem Orga-Team. Das merke man vor allem beim Ausdauersport, „aber es ist schon deutlich besser als in den Vorjahren“.

Inzwischen wuseln insgesamt 14 Gruppen über das Fußballfeld, den Kunstrasen oder die Tennisplätze. Je nach Altersklasse hat das Training einen spielerischen oder einen ernsteren Charakter. „Man merkt schon einen Anstieg in der Leistung, wenn die Kinder hier trainieren“, sagt Pithan. Der FC-Kicker Fabian, der inzwischen den Balken mit Bravour bewältigt hat, sieht’s sportlich: „Wenn ich hier fertig bin, habe ich abends noch normales Training.“ Ein wenig Pause dazwischen zum Ausruhen würde genügen.

Sportverein anstatt Fitnessstudio: Das Miteinander zählt

Neben dem Sport will die SG-Vorsitzende den Vereinsgedanken wieder mehr in den Fokus rücken. „Denn auch das Drumherum macht Spaß“, findet sie. Das Miteinander unterscheide einen Sportverein von einem Fitnessstudio. Doch ohne ehrenamtliche Helfer geht’s nicht. Für das Sportcamp haben sich Trainer, Organisatoren und Betreuer Urlaub genommen oder stellen sich in ihren eigenen Ferien ins Waldstadion. „Ich kann es nur jedem empfehlen“, sagt Eric Badenmüller. Der 19-Jährige beginnt mit dem neuen Schuljahr ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Ernst-Reuter-Schule. „Ich habe als Kind solche Camps so gerne besucht – jetzt möchte ich das auch anderen Kindern ermöglichen“, sagt er.

Wer sich das Sportcamp anschauen will, kann heute ab 14 Uhr im Waldstadion zu Kaffee und Kuchen vorbeischauen.

Ein Fuß(baller) nach dem anderen: Im Sportcamp schnuppern die Kinder in andere Sportarten hinein. Fabian (links) schlägt sich wacker auf dem Schwebebalken. © Schmedemann, Lisa