Spessartviertel: Juristische Nachspiele wahrscheinlich

Dietzenbach - Dutzende vermeintlich gefälschte Vollmachten, ein stummer Geschäftsführer der Hausverwaltung und ein alter Bekannter, der sowohl in der Verwaltung als auch im Beirat die Fäden zieht. Die diesjährige Erbbauberechtigtenversammlung der fünf Hochhäuser im Spessartviertel wirkt wie ein Déjà-vu. Von Ronny Paul

Nach einem turbulenten Jahr 2017, in dem die Hausverwaltung im Spessartviertel gewechselt hat – unter anderem, weil der als Treuhänder vom damaligen Gesellschafter Marcel Haufschild eingesetzte Sven Adam mit einem Vorschlaghammer auf diesen losgegangen sein soll – spricht Walter Fontaine im Rückblick auf die diesjährige, siebeneinhalbstündige Erbbauberechtigtenversammlung von einer „einigermaßen gesitteten“ Veranstaltung. Daran ist zu erkennen, dass Fontaine als Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft Dietzenbach (WD), die 91 Wohnungen in dem Quartier besitzt und die zu zwei Dritteln der Stadt gehört, schon vieles dort erlebt hat. Denn wenn sich die Wohnungseigentümer der fünf Hochhäuser des ehemaligen Starkenburgrings zur Erbbauberechtigtenversammlung treffen, sind die Sicherheitsvorkehrungen stets hoch. Diesmal wachten anstatt zwölf wie im vergangenen Jahr, nur sechs Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes über den Versammlungsort im Hotel Sonnenhof, berichtet Fontaine. Doch auch nach der jüngsten Versammlung sind Rechtsstreitigkeiten vorprogrammiert.

Diese beginnt zunächst mit zweieinhalbstündiger Verspätung, weil die Hausverwaltung die eingebrachten Vollmachten prüft und die Stimmzettel aushändigt. Und weil zu Beginn der Sitzung drei Eigentümer per Geschäftsführungsantrag Einsicht in die Vollmachten verlangt haben. Dabei stellten sie laut Fontaine fest – und auch das wiederholt sich Jahr um Jahr –, dass „Dutzende Vollmachten vermeintlich gefälscht waren“. Einige haben Original-Vollmachten aus den Jahren 2010 bis 2012 vorgelegt, obwohl diese bereits in den Vorjahren bei der Verwaltung hätten abgegeben werden müssen. „Diese hätten nicht anerkannt werden dürfen.“ Wurden sie aber. Fontaine geht davon aus, dass Eigentümer dahingehend eine Klage auf den Weg bringen.

Doch das ist nicht die einzige Angelegenheit, die ein juristisches Nachspiel haben dürfte. Als „Unding“ bezeichnet der WD-Geschäftsführer die Tatsache, dass Haufschild, der seit Jahren im Spessartviertel die Fäden in der Hand hält, sich als Beiratsmitglied hat wiederwählen lassen, obwohl er auch Teil der Hausverwaltung ist. „Das ist ein Widerstreit der Interessen“, betont Fontaine. Auch die Wahl der Hausverwaltung im vergangenen Jahr hat das Amtsgericht im August für ungültig erklärt. Aber da die Verwaltung in Berufung gegangen ist und sich nun hat wiederwählen lassen, bevor ein rechtskräftiges Urteil gesprochen wurde, ist die Klage obsolet. „Das Spiel spielen wir nun schon zum dritten oder vierten Mal“, sagt Fontaine desillusioniert. „So führt man den Rechtsstaat ad absurdum.“

Ruhe scheint um die fünf Hochhäuser des Spessartviertels, in denen mehr als 3000 Menschen leben, nicht einzukehren. Rund 40 bis 45 Personen nahmen an der Versammlung teil, 78 Prozent der 100.000 Miteigentumsanteile waren stimmberechtigt. Diese bekamen vom Geschäftsführer der Hausverwaltung, Alexander Minch, trotz mehrmaliger Aufforderung weder einen mündlichen noch schriftlichen Bericht vorgelegt, informiert Fontaine: „Minch hat kein einziges Wort gesagt.“

Ganze 18 Tagesordnungspunkte, in denen es um unterschiedliche Themen wie Sperrmüll, Hausmeistertätigkeiten oder Belegungshöchstgrenzen gehen sollte, seien pauschal abgelehnt worden – auch ein altbekanntes Vorgehen. Eine von Haufschild im Wirtschaftsplan fürs kommende Jahr vorgesehene Erhöhung des Hausgeldes von 5,11 Euro pro Quadratmeter pro Monat auf sechs Euro, sei mit großer Mehrheit abgelehnt worden. Ebenso wurden die Entlastung der Hausverwaltung sowie des Verwaltungsbeirates zurückgestellt und die Gesamt- und Einzelabrechnungen für 2017 nicht genehmigt. Und so blieben auch die längst überfälligen Sanierungen der Parkdecks oder der Rohre außen vor. „Alles, was irgendwie Geld kostet, ist geschoben worden“, konstatiert Fontaine. Eine von ihm vorgeschlagene Sondersitzung für Mitte Februar, um den Wirtschaftsplan fürs kommende Jahr geordnet zu behandeln, wurde abgelehnt. Nun geht Fontaine davon aus, dass die nächste Sitzung erst im November 2019 stattfindet. „Es sei denn, die Hausverwaltung wird im Laufe des Jahres zahlungsunfähig.“