Situation beim „Sportzentrum Dietzenbach“ dramatisch

Dietzenbach - Im Sommer hat sich das Sportzentrum Dietzenbach gegründet. Ein halbes Jahr später liegt der Verein offenbar in Trümmern. Das versprochene Sponsorengeld ist bis heute nicht angekommen. Von Ronny Paul

+ Die jungen Tänzerinnen der Gruppe Calida wechseln vom Sportzentrum Dietzenbach zur SG Nieder-Roden. © Archivfoto: Postl Die Situation beim „Sportzentrum Dietzenbach“ scheint dramatisch. Diese Woche gab es einen selbst organisierten Elternabend der Tanzabteilung, bei der einiges ans Licht kam. Dort hieß es: Der Verein sei ein sinkendes Schiff und werde definitiv zerbrechen. Das Tischtuch zumindest zwischen der Tanzabteilung und dem noch übrig gebliebenen Sportzentrums-Vorstand – Gerd Jünger ist als Stellvertreter zurückgetreten – ist zerschnitten. Eltern wie Trainerinnen hätten bereits Kündigungen eingereicht, berichtet eine Mutter. „Als Trainerinnen sehen wir keine Zukunft“, hieß es während der Zusammenkunft. Der Grund liegt auf der Hand: „Ich warte noch auf drei Monatsgehälter“, schilderte eine Trainerin auf Anfrage. Es habe immer geheißen, das Geld komme „nächste Woche, nächste Woche“. Das habe ihr einige schlaflose Nächte bereitet, berichtet sie. Überhaupt hätten die Trainerinnen sehr lange auch keine Übungsleiter-Verträge bekommen und mehrere Monate auf Vertrauensbasis gearbeitet. Dabei habe der Vorstand stets behauptet, das Sportzentrum sei finanziell abgesichert. Beim Elternabend kam die Frage auf: „Gibt es den Sponsor überhaupt?“

Vorstandsvorsitzender Richard Hierzegger hatte in einem Interview mit unserer Zeitung versichert, er habe einen Sponsor aus dem Ausland am Haken, der 400.000 Euro auf zehn Jahre in den Verein pumpt – 40.000 Euro pro Jahr, alles abgesichert. Das Geld scheint allerdings nie auf dem Sportzentrums-Konto angekommen zu sein, denn beim Elternabend kam auch zur Sprache, dass die „Linde“ für die Nutzung der Räume bislang kein Geld gesehen habe.

„Wir bekommen Anzüge, du musst aber die Hälfte zahlen“

Ein weiteres Beispiel für die wohl nicht vorhandenen Finanzen schildert eine „Tanz-Mutter“: „Meine Tochter kam vom Training und sagte: Wir bekommen Anzüge, du musst aber die Hälfte zahlen.“ Das habe sie stutzig gemacht, berichtet die Mutter, hieß es doch, es sei für alles gesorgt. Doch zum Bezahlen kam es erst gar nicht, und die Anzüge haben die Kinder bis heute nicht bekommen. Wenigstens seien die vergangenen Monate beitragsfrei gewesen, sagt die Mutter.

Wie berichtet, hatte das Sportzentrum inzwischen auf der vereinseigenen Homepage den Tänzern zur fristlosen Kündigung geraten, damit die sich wiederum bis zum 10. Januar bei der SG Nieder-Roden anmelden können, die dem Deutschen Tanzsportverband (DTV) angehört. So könnten die Kinder weiterhin auf Wettkämpfen tanzen; Trainingsorte und -zeiten sowie Trainer blieben die gleichen. „Uns wurde ja im Sommer gesagt, kein Verein nimmt uns auf“, sagt eine Mutter: „Doch die SG Nieder-Roden empfängt uns mit offenen Armen.“

Konfrontiert mit der Schieflage, antwortet Hierzegger: Der Sponsor habe Probleme mit einem Kunden, sei dadurch viel auf Reisen und schwer zu erreichen. Doch er verspricht: „Nächste Woche ist die Sache bereinigt, dann haben wir das Geld, und die Rechnungen werden auf jeden Fall beglichen.“ Er räumt ein, dass die „Linde“ bisher kein Geld erhalten hat und auch die Trainergehälter nur teilweise bezahlt wurden. „Es dreht sich alles ums Geld“, beteuert er. Er habe sich das alles deutlich anders vorgestellt: „Hätte ich im Vorfeld von Verzögerungen gewusst, hätte ich das anders gemacht – aber im Nachhinein ist man immer schlauer.“ Verzögerungen habe es beim Einreichen der Satzung an den Landessportbund Hessen (LSBH) gegeben, berichtet Hierzegger. Das habe sich, obwohl er alles fristgerecht eingereicht habe, in die Länge gezogen. Er könne den Unmut gut verstehen: „Die Menschen sind sauer auf mich, und ich bin sauer auf andere.“ Auf den Schwund im Vorstand angesprochen, sagt Hierzegger: „Gerd Jünger ist bereits im Oktober aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten.“ Dessen Frau Ute sei allerdings nur vorläufig ausgestiegen.

Pikantes am Rande: Mittlerweile führt die vereinseigene Homepage nur noch Hierzegger als Vorsitzenden und Dietmar Kolmer als Beisitzer auf. Alle anderen Vorstandsmitglieder sind von der Seite verschwunden. Offen ist zudem noch, was mit der Turnsparte des Sportzentrums geschieht.

