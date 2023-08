Staatsminister Axel Winter stellt im Kreishaus ein neues Handbuch für Vereine vor

Von: Barbara Scholze

Teilen

Staatsminister Axel Wintermeyer (links) und Landrat Oliver Quilling verdeutlichen, wie wichtig die Digitalisierung für Vereine ist. © scho

Es ist eine weitere Hilfe, mit der sich Vereine zukunftsfähig aufstellen können: In Zusammenarbeit mit dem Land Hessen hat der Kreis Offenbach unter dem Titel „Dein Verein – Regional und Digital“ ein Arbeitshandbuch mit praxisnahen Anleitungen zur Digitalisierung von Vereinen herausgegeben.

Dietzenbach – Um möglichst viele Ehrenamtliche zu erreichen, haben die Organisatoren dabei die zweifache Form gewählt. Den 76 Seiten starken Leitfaden gibt es im Ausdruck und als Online-Datei. Zur Verfügung steht er nicht nur im Kreis Offenbach, sondern hessenweit.

Es sei gerade für die Vereine wichtig, mit der Digitalisierung Schritt zu halten, betonte Staatsminister Axel Wintermeyer bei der Vorstellung des Handbuches gemeinsam mit Landrat Oliver Quilling im Kreishaus in Dietzenbach. Eine neue Studie zeige, dass mehr als jeder zweite Hesse ehrenamtlich organisiert oder engagiert ist. „Wenn auch in der Digitalisierung manches anfangs kompliziert erscheint, führt es doch dauerhaft zur Erleichterung.“ Vereinsunterstützung bedeute nicht nur Geldförderung, sondern vielmehr auch Hilfestellungen etwa im administrativen Bereich, so der Landrat.

Entsprechend sei es von Anfang an wichtig gewesen, das Digitalhandbuch von der praktischen Seite her auszuarbeiten. „Es sollten keine Politikergedanken einfließen, sondern Inhalte aus der Praxis für die Praxis“, berichtete Claudia Spruch von der Landesehrenamtsagentur. Aus mehreren Bewerbungen wurden drei Vereine ausgewählt, die die Entwicklung der Anleitung wesentlich begleitet haben. In den Prozess unter der Führung des Teams der Innovationsplattform Futury haben sich Vertreter der Turngemeinde Dietzenbach, des Geschichtsvereins Egelsbach und des Mühlheimer Karneval Vereins eingebracht. Dabei ging es unter anderem um Themen wie Finanzverwaltung, zielgruppengerechte Mitgliederansprache, Mitgliederverwaltung und Mitgliedergewinnung.

Vereine können sich an einer Checkliste entlanghangeln

Entstanden ist eine gut strukturierte Gebrauchsanweisung für Digitales im Verein mit Übungen, Tipps und Checklisten. Das Werk ist in fünf Phasen gegliedert, sodass jeder Verein genau dort einsteigen kann, wo er sich in seiner digitalen Entwicklung gerade befindet. Zu Beginn steht die Bestandsaufnahme, die individuelle Gegebenheiten berücksichtigt. In der darauffolgenden Planungsphase geht es darum, Pläne zu entwickeln und notwendige personelle und finanzielle Ressourcen festzulegen. Dazu gibt es Infos zu Techniken und Software. Angelangt in der Handlungsphase kann der Verein das Projekt in die Tat umsetzen. Genannt sind Werkzeuge und Praxisbeispiele aus anderen Vereinen. Phase vier schließlich ist der Evaluation und der Nachhaltigkeit gewidmet. Am Ende steht das Thema „fortlaufende Veränderung“.

Nach Berichten der Vereine habe jeder bereits während der Erstellung des Handbuches profitieren können. Carsten Trier vom Mühlheimer Karneval Verein berichtete etwa von einer neuen Software für Mitglieder und auch neuer Hardware. „Vorher haben meist die Vorstandsmitglieder private Ausrüstungen wie Tablet oder Laptop mitgebracht“, sagte er. Der Vertreter des Geschichtsvereins Egelsbach, Mark Grinsted, berichtete, dass sein Verein schon recht weit in der Digitalisierung vorangeschritten sei. „Wir haben zwei Vorstandsmitglieder, die nur damit befasst sind.“ Indes mangele es an ein paar Grundvoraussetzungen. „Nur etwa 30 Prozent unserer Mitglieder haben eine Mailadresse“, teilte Grinsted mit. Einen praktischen Ratschlag für den Beginn der Arbeit hatte Gerd Jünger (TG Dietzenbach) parat: „Es ist wichtig, nicht einfach loszulegen, sondern einen Plan zu machen.“ Digitalisierung bedeute zwar viel Arbeit, „aber wenn es mal läuft, gewinnt man sehr viel.“ (Von Barbara Scholz)

Infos im Internet

kreis-offenbach.de/praxishandbuch