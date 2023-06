Stadt legt Vorgaben für Bauprojekt am Dietzenbacher Rathaus vor

Sorge um Sozialstruktur

Bauprojekt spaltet die Gemüter: Während die CDU befürchtet, dass mit dem Vorhaben der falsche Weg eingeschlagen wird, hält die Koalition 40 Prozent geförderten Wohnraum für vertretbar.

Der Magistrat hat die Zielvorgaben für das angestrebte Wohnprojekt zwischen dem Rathaus und der Vitos-Klinik er- und vorgestellt.

Dietzenbach – Wie berichtet, soll auf dem Grundstück ein Mehrparteienhaus mit gefördertem Wohnraum entstehen. Die Vorgaben sehen dabei vor, dass 40 Prozent der Wohnungen den Bedingungen des hessischen Förderprogramms „Soziale Mietraumförderung – mittlere Einkommen“ entsprechen sollen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass der potenzielle Vorhabenträger gezwungen ist, an dem Programm teilzunehmen. „Das Vorhaben kann ebenso in vollem Umfang privat finanziert werden“, heißt es in der Magistratsvorlage. Insgesamt 25 Jahre soll die Mietpreis- und Belegungsbindung gültig sein. Werden die geförderten Wohnungen zum ersten Mal bezogen, darf lediglich eine ortsübliche Vergleichsmiete abzüglich 15 Prozent verlangt werden. Auch die übrigen 60 Prozent der Wohnungen müssen sich am hiesigen Mietspiegel orientieren. Der Eigentümer des Objektes kann dabei die Mieten an die Entwicklungen des Wohnungsmarktes anpassen.

Bauprojekt am Dietzenbacher Rathaus: CDU übt Kritik

Die Stadt legt bei dem Projekt darüber hinaus einen Fokus auf die Themen Energieeffizienz und Stadtklima. Da die Vorgaben auf einem Änderungsantrag der Koalition von SPD, Grüne und Linke basieren, will die Verwaltung nun klären, inwiefern sie den Vorstellungen der Stadtverordneten entsprechen. Dabei zeigte sich während des Bauausschusses am Mittwoch, dass die vom Bündnis angestoßene Vorlage von der CDU voraussichtlich keine Zustimmung erhalten wird. „Wir sind hier wieder an einem Scheidepunkt angelangt, bei dem wir festlegen müssen, was die Stadt will“, sagte Stephan Gieseler, dessen Fraktion bereits bei der Vorstellung des Vorhabens im Jahr 2022 Bedenken geäußert hatte. Man könne nicht sozial verträglich und gleichzeitig in guter Qualität bauen. Darüber hinaus mahnte er an, dass, wenn das vorgelegte Regelwerk zur Umsetzung kommt, nicht die Mittelschicht, sondern Menschen mit einer geringen Gehaltsstufe angesprochen werden. Dabei braucht Dietzenbach aus Sicht des Gieselers Mieter, die zur finanziellen Stabilität der Kommune beitragen.

Ahmed Idrees (SPD) erinnerte indes daran, dass in jüngster Vergangenheit die Unternehmen Bonava und „Dietmar Bücher – Schlüsselfertiges Bauen“ Wohnraum für zahlungskräftiges Klientel geschaffen hätten. Auch Heiko Hausmann (Grüne) verdeutlichte, dass der größere Anteil der entstandenen und noch geplanten Häuser am oberen Ende der Preisskala anzusiedeln sei.

Bei Bauprojekt in Dietzenbach könnten bis zu 30 Wohneinheiten entstehen

Gieseler ging hierauf noch einen größeren Schritt zurück in die Vergangenheit und erinnerte, dass man in den vergangenen Dekaden viel für sozial schwache Bürger getan habe. Dies habe zu der aktuellen Sozialstruktur geführt. Nun müsse man überlegen, ob man sie aus- oder umbaue. „Selbstverständlich glaube ich nicht daran, dass dieses eine Projekt zu einem gesellschaftlichen Umbruch führt“, stellte der Christdemokrat klar. Dennoch sei dies für ihn mit der Frage verknüpft, in welche Richtung man sich in Dietzenbach bewegen wolle. „Wir sprechen hier von 40 Prozent gefördertem Wohnraum bei einem kleinen Bauprojekt“, warf Sozialdemokratin Bengü Karakuz ein.

Entstehen sollen auf dem Areal nach Schätzung von Bürgermeister Dieter Lang (SPD) zwischen 20 und 30 Wohneinheiten. Er erinnerte daran, dass in der Kommune vor 20 Jahren das letzte Mal Wohnraum mit Sozialbindung entstanden sei.