Stadt plant Erweiterungen für drei Kitas

Von: Anna Scholze

Auf der Wunschliste der Stadt steht neben der Erweiterung von drei Kitas auch die Neugestaltung des Außenbereichs der Kindertagesstätte „Pusteblume“. Dieser ist, wie der Kindergarten selbst, mittlerweile 50 Jahre alt. © Scholze

Dietzenbach soll mehr Kindergartenplätze erhalten. Mit dieser Nachricht wird wohl ein erleichtertes Seufzen durch die Elternschaft der Kreisstadt gehen – zumindest im ersten Moment.

Dietzenbach - Schließlich fehlt derzeit noch die abschließende Gewissheit, dass die Kitas in Zukunft 84 weitere Kinder aufnehmen können. Zum einen haben die Mitglieder des Bau- und Finanzausschusses am Mittwoch nur die Förderanträge für die geplanten Erweiterungen bewilligt. Die Abstimmung darüber, ob die Stadt die geplanten Maßnahmen auch tatsächlich umsetzen soll, wird jedoch erst während der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 23. September fallen. Außerdem wurde während der Ausschusssitzung die Frage nicht geklärt, wie jene Mädchen und Jungen betreut werden sollen, die zu den anderen Kindergartenkindern hinzukommen.

Doch der Reihe nach: Die SVV hatte im Juli noch vor der Sitzungspause einen Eilantrag der Koalition aus SPD, Grüne und Linke bewilligt. Darin wurde der Magistrat aufgefordert zu überprüfen, welche Maßnahmen notwendig sind, um den Bedarf zu decken. Außerdem sollte das Gremium feststellen, inwiefern die Stadt das Geld aus dem Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung „2021-2023“ in Anspruch nehmen kann.

CDU übt Kritik an Maßnahmen der Stadt für die Kindergärten

Und so stellte Monika Rühr, Abteilungsleiterin Immobilienmanagement, in der vergangenen Hafi-Sitzung die Ergebnisse der geforderten Prüfung vor. So sollen die Kita 3 (Martinstraße) und die Kita 7 (Laufacher Straße) jeweils einen Bauwagen erhalten. Diese sind mit einer sanitären Einrichtung und einer Miniküche ausgestattet und können zusammen 50 Kinder aufnehmen. Die Kosten für Anschaffung und Installation belaufen sich jeweils auf 200 000 Euro. Wobei für jeden Wagen ein Fördermittelantrag in Höhe von 50 000 Euro gestellt wird. Die Kita 12 (Obernburger Weg) indessen soll um zwei Gruppen erweitert werden und somit 34 zusätzliche Kinder aufnehmen können. Die Maßnahme schlägt mit insgesamt 880 000 Euro zu Buche. Geht es nach der Stadt, sollen davon jedoch 500 000 Euro durch das Land Hessen gefördert werden.

Der Fachbereich Soziale Dienste ist jedoch nicht nur bestrebt, neue Plätze zu schaffen, sondern will auch den Außenbereich der Kita 5 (Limesstraße) erneuern. Das Gelände ist wie der Kindergarten selbst aus dem Jahr 1972 und entspricht somit nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die dazu benötigten Mittel von 200 000 Euro sind bereits in den Haushalt eingestellt. Zudem soll nun ein Förderantrag von 50 000 Euro gestellt werden.

Während Monika Rühr die Umgestaltungspläne mit Euphorie vorstellte, sah Stephan Gieseler (CDU) durchaus Anlass zur Kritik. „Gibt es eine andere angedachte Variante, die kostengünstiger ist?“, fragte er. Gleiches interessierte ihn zudem im Hinblick auf die Erweiterung. Eine Antwort darauf erhielt er von René Bacher, Sozialdezernent und Erster Stadtrat: „Wir liegen mit den Ausgaben weit unter den Kosten für einen Neubau.“

Stadt wirbt weiter um Erzieher

Auf die Frage von Sven Hartmann (FDP), wie hoch die Wahrscheinlichkeit sei, die Förderung zu erhalten, entgegnete Bacher hingegen, dass sich dies heute nicht sagen ließe. Peter Amrein, Leiter des Fachbereichs Soziale Dienste, rechnete jedoch insbesondere den Anträgen für die Erweiterungen gute Chancen aus. Bürgermeister Dieter Lang hingegen sprach hinsichtlich der vorgestellten Bauvorhaben von einer kostenbewussten Planung, die auch mit Blick auf den Haushalt machbar sei.

Während sich die Stadt in Sachen Finanzen also recht zuversichtlich gab, herrschte bei der Betreuungsfrage noch Ungewissheit. Sozialdezernent René Bacher sagte dazu jedoch: „Es werden große Anstrengungen unternommen, um Fachkräfte für Dietzenbach zu gewinnen.“ So bezahle die Kreisstadt übertariflich und wolle ab 2023 einige Wohnungen zur Verfügung stellen, um einen Ortswechsel zu vereinfachen.