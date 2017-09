Zukunft der Kreisstadt: Wenig Besucher, viel Resonanz

Dietzenbach - Wo geht die Reise der Kreisstadt hin? Gemeinsam mit der Bevölkerung, der Wirtschaft und Vereinen soll eine „strategische Zielplanung“ entstehen. Den Anfang beim ersten von drei Foren machten die Bürger. Von Burghard Wittekopf

Seit Dezember letzten Jahres beschäftigen sich die Verwaltung und die Politiker der Kreisstadt mit der Frage, wie die Zukunft Dietzenbachs gestaltet werden soll. Und so hat man Finanzen, Stadtplanung und Soziales analysiert. Nun startete die nächste Phase, in der Ideen und Anregungen aus der Bevölkerung gefragt sind. Dazu hat die Stadt die „Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement“ (KGSt) zur Unterstützung geholt. Zusammen soll in einem gemeinschaftlichen Prozess eine Gesamtstrategie für Dietzenbach entstehen.

Unter dem Motto „Wohin geht die Reise?“ fand das erste von drei Diskussionsforen im Bürgerhauss statt. Der Titel „Einwohnerschaft“ beschäftigte sich mit den Themen „Bildung und Soziales“ sowie „Wohnen, Verkehr und Wirtschaft“. Moderiert wurde die Diskussion von Stephanie Vogel und Angela Stefan (beide KGSt). Trotz zahlreicher Ankündigungen fanden aber nur wenige Dietzenbacher den Weg ins Kapitol. Aber diejenigen, die da waren, nahmen intensiv an der Diskussion teil. Bürgermeister Jürgen Rogg begrüßte die Teilnehmer und bedankte sich für den Einsatz vorab. Was ihm fehle, sei eine Resonanz aus der Bevölkerung. Er animierte die Teilnehmer deshalb, ihre Erfahrungen und ihre Ideen einzubringen.

Vogel und Stefan hatten, um Denkanstöße zu liefern, bereits im Vorfeld die Stadtverwaltung, die Städtischen Betriebe und die Volkshochschule besucht und ein Grundlagenpapier mit Diskussionsthemen erstellt. Die Teilnehmer wurden in kleine Gruppen unterteilt. Eine Gruppe diskutierte zuerst über „Bildung und Soziales – Einwohnerschaft und Junge Leute“, die andere beschäftigte sich mit „Wohnen, Verkehr und Wirtschaft.“ Beim Thema Jugend wurden kostenlose Freizeitangebote für Jugendliche angesprochen. Es gebe zwar öffentliche Räume wie die „Wolke 7“ und das Bildungshaus, aber das reiche nicht aus. Bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund, so hieß es, gebe es keine wirkliche Integration, würden sie sich doch nicht untereinander treffen Hier stellte sich die Frage, wo die Unterstützung der Stadt bleibt. Als Lösung wurde angeregt, dass die Zusammenarbeit mit den Schulen, die viele Freizeitangebote anbieten, intensiviert wird.

Was das Soziale angeht, so appellierten die Teilnehmer, das generationsübergreifende Arbeiten müsse verstärkt werden. Ältere Menschen hätten oft Angst und mieden manche Stadtteile, obwohl die Kriminalität in der Stadt nicht höher sei als in anderen Kommunen im Kreis Allgemein wurde das „immer noch schlechte Image nach außen“ der Stadt bemängelt, obwohl es Dietzenbacher Bürger nicht so sehen. Es wurde angeregt, dass die Stadt eine Liste mit wichtigen Eckdaten wie zum Beispiel der Kriminalitätsrate zusammenstellt und veröffentlicht.

Zuzug: Diese Regionen werden bis 2030 boomen Zur Fotostrecke

Es kam die Forderung nach mehr kulturellen Treffpunkten auf. Als Beispiel wurde der Wilhelmsplatz in Offenbach genannt. Die Ausgaben für kulturelle Ereignisse wie Theater und Künstleraufführungen müssten aufgestockt werden. Dabei sollten auch Amateure wie Schultheater die Möglichkeit erhalten, zum Beispiel im Bürgerhaus kostenlos aufzutreten.

Beim Thema Verkehr kam die Forderung nach einer direkten Fahrradverbindung zwischen Dietzenbach, Offenbach und Frankfurt auf. Ein Teilnehmer meinte, dass die Stadtverwaltung sich unbedingt für die bevorstehende Bahn-Südtangente bewerben soll. Ein anderer beklagte, dass der Hexenberg veralte. „Junge Leute ziehen nicht dahin, da es dort keine Einkaufsmöglichkeiten gibt.“ Stephan und Vogel waren mit dem Ergebnis trotz der wenigen Teilnehmer zufrieden. „Viele haben eine klare Vorstellung, wohin die Reise gehen soll.“