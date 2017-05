Ein Stückchen England in der Stadt

Dietzenbach J Ob Business English für Geschäftsleute, Abivorbereitung für Jugendliche oder Reisen nach England – die Sprachschule von Marietta Donovan ist breit aufgestellt. Jetzt ist das Team umgezogen, hat noch mehr Platz für sich und alle Lernwilligen. Von Barbara Scholze

Der Tee steht bereit, im Hintergrund winkt die britische Monarchin mit einem huldvollen Lächeln. Seit rund sieben Jahren bringt die Peacock School of English ein Stück England nach Dietzenbach. Mit so großem Erfolg, dass es jetzt aus Platzgründen hieß „Koffer packen und umziehen“. Vor wenigen Tagen hat die Sprachschule ihr neues, größeres Domizil im Kiesling-Gebäude auf dem Areal des Einkaufszentrums Steinberg bezogen. Noch sind ein paar Kisten nicht ausgepackt, die Wände sollen einmal Bilder großer englischer oder irischer Städte zieren. „Aber ich bin absolut glücklich über die neue Peacock-Heimat“, sagt Marietta Donovan, Chefin der Sprachschule.

Mehr Räume, eine Küche und ein großzügiges Konferenzzimmer werden das „english living“ künftig einfacher machen. Herzstück der Schule ist nun ein offener Flur. Dort steht eine rote englische Telefonzelle in Form eines Schrankes, ein „english-styled“ Sessel und ein Buffet mit allem, was man braucht, um eine Teatime zu genießen. Das Sofa, auf dem die Teetrinker Platz nehmen können, könnte viele Geschichten erzählen. Auf der alten Ledercouch, die einst am Piccadilly Circus in London stand, haben bereits Showgrößen wie Sir Elton John, Kylie Minogue oder Ozzy Osborn Platz genommen. Es ist eine Erinnerung an Donovans langjährige Tätigkeit bei dem Musikunternehmen Virgin.

Ihren Fokus legt die Peacock School auf den Bereich Business English. Meist in den Abendstunden finden sich Mitarbeiter internationaler Firmen zusammen, die im Arbeitsalltag in englischer Sprache kommunizieren müssen. „Viele lernen die Sprachtheorie schnell, dann geht es darum, das Gelernte anzuwenden und die Hemmungen zu verlieren“, sagt Donovan.

Eines der Unterrichts-Prinzipien ist, dass die Gruppen mit sechs bis sieben Teilnehmern klein sind. Wichtig ist Marietta Donovan ebenso, dass ihr Team aus Muttersprachlern besteht, die perfekt Deutsch sprechen. „Es ist besser, bei schwierigen grammatischen Kapiteln auf Deutsch zurückzugreifen.“ Dabei kommt während der Unterrichtsstunden auch Aktuelles auf den Tisch. „Derzeit ist der Brexit ein großes Thema, mancher hat Angst, dass er nicht hierbleiben kann oder gar seinen Arbeitsplatz verliert.“

Nicht minder intensiv geht es in den Stunden zu, die sich an Schüler für die Abiturvorbereitung richten oder an Lernwillige, die ihre Sprachkenntnisse aus persönlichen Gründen erweitern oder auffrischen möchten. Für eine Gruppe minderjähriger Flüchtlinge hat sich Donovan in den letzten Monaten auf die andere Seite begeben und ihnen Deutsch beigebracht. „Das war eine ganz besondere Erfahrung und es sind tolle Kontakte entstanden.“

Donovan legt Wert darauf, ihren Schülern auch das „Feeling“ der Länder, in denen Englisch gesprochen wird, zu vermitteln. „Dazu gehören unter anderem Kulturgeschichte und Geografie“, betont sie. So organisiert sie regelmäßig Reisen nach England und Irland. „Wenn man selbst in einem Bed and Breakfast einchecken muss, übt das enorm.“ Auch sonst steht das Miteinander im Vordergrund. Regelmäßig gibt es „Tea and Chat“, einen englischen Stammtisch oder „Walking and talking“.

Gerade erst umgezogen, wünscht sich die Peacock-Chefin, dass möglichst bald noch ein bisschen mehr Leben in die Bude kommt. Der Konferenzraum soll für Vermietungen, etwa zu Tagungen zur Verfügung stehen, möglich sei auch ein Büro-Sharing. „Und wir möchten uns in Dietzenbach weiter einbringen und haben an Veranstaltungen noch einiges vor“, kündigt Marietta Donovan an.