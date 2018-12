Tafelrunde holt einen renommierten Koch auf den Hexenberg

Dietzenbach - Wer zum ersten Mal in das unscheinbare Gebäude schaut, wird auch knapp ein Jahr nach der Eröffnung noch überrascht sein – von den Sandsteinwänden, den Holzbalken und den Fresken. Neues gibt es dennoch bei der Tafelrunde auf dem Hexenberg: die Kochgröße Stefan Petermann und einen kleinen Imagewechsel. Von Christian Wachter

Man muss nur am richtigen Herd stehen, dann schauen auch mal Franz Beckenbauer oder Dragoslav Stepanovic in der Küche vorbei. Aber auch die lukullischen Wünsche prominenter Gäste sind eigentlich ganz normal, zumindest, wenn man bei Stefan Petermann nachfragt. Der Küchenmeister hat etwa schon in Alfons Schuhbecks Check Inn in Egelsbach gekocht oder für den Sternekoch Jörg Müller auf Sylt. Im Dezember hat der gebürtige Bad Nauheimer nun in der Tafelrunde auf dem Hexenberg angeheuert – und dem Lokal auch gleich eine neue Speisekarte verpasst. Gut und bürgerlich sollen die Gerichte sein, mit der passenden Preisspanne. Die reicht von sechs Euro (Maronencremesuppe) bis zu 34,90 Euro (250-Gramm-Filetsteak vom Simmentaler Rind).

Küchenmeister wurde Petermann, der die Hotelfachschule Bavaria in Altötting besuchte, bereits mit 25 Jahren. Mehr als zwei Jahrzehnte Berufserfahrung haben ihn gelehrt: „Dafür muss man geboren sein, körperlich und geistig.“ Entscheidend in der Küche seien Zeit und Manpower, erfährt man von Petermann. Aber auf die Ausstattung komme es ebenfalls an. Ein Konvektomat mit Übernachtprogramm wie in der Tafelrunde bringe einen weiter, genauso wie eine hohe Leistungsfähigkeit des Mixwerks. „Konsistenz ist alles“, bekräftigt er.

Wer also hofft, von Petermann gesagt zu bekommen, dass es ja eigentlich kein Problem sei, als angehender Hobbykoch im Handumdrehen ein schickes Gericht daheim zuzubereiten, wird eher enttäuscht. Neben der Zeit – „ein gutes Kartoffelgratin für vier Personen, da ist man anderthalb bis zwei Stunden beschäftigt“ – bedürfe es auch etwas Begabung und der richtigen Technik. Zeit, sagt Petermann, sollte man auch bei einem Gaststättenbesuch mitbringen. Allerdings sei das Essen bei so manchem inzwischen nur noch Nebensache, bedauert er. Wichtiger sei es jenen, den geeigneten Rahmen für eine Unterhaltung zu haben. Wie seine Kochkünste auf Online-Portalen bewertet werden, ist Petermann wichtig: „Internet? Klar, da bin ich vorne mit dabei.“

Die nach wie vor währende Präsenz von Köchen im Fernsehen sieht Petermann zwiegespalten. „Es ist schön, wenn die Branche Aufmerksamkeit bekommt, aber was gezeigt wird, hat oft wenig mit der Realität zu tun.“ So habe sich der Ton in der Küche zwar gebessert, sei aber immer noch rau. „Wir sind eben immer auf der Flucht.“ Und bei so manchem Berufseinsteiger weckten derlei Fernsehbilder eine falsche Erwartungshaltung.

Die drei von der Feuerwehr – Thomas Bachmann, Mehmet Bujakovic und Mike Wawra, die drei Gesellschafter der Tafelrunde, die auch bei Dietzenbachs Brandschützern wirken – streben mit dem neuen Koch einen Imagewechsel an. Nach wie vor betreiben sie die Lokalität an der Bensheimer Straße im Nebenberuf, nachdem sie in ihren Jobs in der Telekommunikations-, Automobil- und Klimatechnikbranche Feierabend haben. Man wolle weg vom Wörtchen „gehoben“, das ob der erwarteten Preise und Portionsgrößen eben doch manchen abschrecke, berichtet Bachmann. „Es hat sogar schon jemand angerufen und gefragt, ob er im Anzug kommen muss.“ Künftig will man außerdem noch mehr auf belebte Gastronomie wie die Pianodinner und Ritteressen setzen, außerdem den kunstvollen Raum mit den Kegelbahnen so gestalten, dass Feiern mit Büffets und Konferenzen gut ins Gesamtbild passen.

So manche Schrecksekunde galt es in dem knappen Jahr, seit es die Tafelrunde gibt, schon durchzustehen, samt Wasserrohrbuch und Kabelbrand. Da tauchte auf Bachmanns Feuerwehr-Piepser dann plötzlich die eigene Adresse auf. Mit Petermann, sagt Bachmann, habe man genau den Koch gefunden, den man gebraucht habe. Und ganz offensichtlich war es keine einseitig von Erfolg gekrönte Suche. „Er wusste, was wir machen, hatte uns schon länger auf dem Zettel.“