„Main Kino D“ im Bürgerhaus: Technik läuft problemlos

Dietzenbach - „Mord im Orient Express“, „Fack ju Göhte 3“, „Blade Runner 2049“ und bald auch der neueste Star-Wars-Streifen: Die Filmauswahl des vor noch nichtmal zwei Monaten eröffneten „Main Kino D“ im Bürgerhaus muss sich nicht vor großen Lichtspielhäusern verstecken. Von Ronny Paul

Auch sonst fällt die erste Zwischenbilanz, von ein paar Anlaufschwierigkeiten abgesehen, positiv aus. Die Premiere des kommunalen Kinos im Bürgerhaus vor mehr als sieben Wochen mit dem Streifen „Bullyparade – Der Film“ war, wie berichtet, ein voller Erfolg. Und auch die beiden „Kinoretter“ Timo Hellmund und Oliver Seib, die mit ihrer Crowdfunding-Kampagne den Stein ins Rollen gebracht haben, sind bislang vollkommen zufrieden. „Ich finde das neue Kino sehr schön und es wird noch besser mit der neuen Bestuhlung und der neuen Leinwand nächstes Jahr“, sagt Hellmund. Seib stimmt ihm zu: „Ich persönlich bin mit dem neuen Kino fast voll zufrieden. Die noch nötigen Schritte werden aber im Laufe des folgenden Jahres ja durchgeführt. Daher halb so schlimm.“ An Lob für die Titelauswahl sparen die beiden Kinoretter nicht: „Die Filmauswahl ist sehr gut und trifft zum größten Teil auf jeden Fall meinen Nerv“, sagt Seib. Hellmund findet, die Filmauswahl ist „sehr löblich“. Er freut sich zudem über die zeitlich kürzeren Abstände zur Erstverwertung im Vergleich zu früher, würde jedoch einen einwöchigen Programmwechsel bevorzugen. Bislang wechseln die Filme im 14-Tage-Rhythmus. Seib betont, „es war schon ewig nicht mehr so einfach, recht neue Filme für so wenig Geld sehen zu können“. Zwar seien „Blockbuster“ wegen der Verleiherseite nicht am ersten Tag in Dietzenbach verfügbar, aber bereits nach kurzer Zeit. „Das ist mir die Zeit auch demnächst bei Star Wars wert“, kündigt Seib an.

Und auch vonseiten des Bürgerhauses gibt es eine positive Zwischenbilanz: „Veranstalter und Besucher sind mit dem Start zufrieden, es läuft alles weitgehend nach Plan.“ Zahlen zu der Einschätzung liefert das Bürgerhaus ebenfalls: Mehr als 300 Besucher haben bereits das „Main Kino D“ besucht, „für den Start ein guter Wert“. Bürgermeister und Kulturdezernent Jürgen Rogg betont: „Viel wichtiger als die Zahlen ist aktuell aber erst mal eine stabil laufende Technik.“ Diese laufe mittlerweile problemlos, nur einmal habe ein Film ausfallen müssen: „Da haben wir den Code für den Film nicht rechtzeitig bekommen“, heißt es weiter.

„Was mich aktuell noch stört“, sagt Hellmund, ,„ist die Trägheit, mit der man Werbung fürs Kino macht“. Online-Werbung sei „ganz gut abgedeckt“, Offline-Werbung jedoch „noch nicht existent“. Das ist der Stadtmarketing-Agentur bewusst. Jedoch gebe es aktuell noch Anlaufschwierigkeiten bei der Filmbuchung: „Wir arbeiten mit einer Agentur zusammen, die für uns die Filme direkt beim Verleih bucht“, erläutert Stefanie Apel von der Stadtmarketing-Agentur. „Da jedoch jeder Verleih noch Angaben von uns benötigt und die Informationen nach und nach erst zu uns kommen, verzögert sich das Buchen der Filme im Moment immer wieder.“ Apel ist optimistisch: „Wir sind jedoch zuversichtlich, dass auch das 2018 schneller läuft und wir deutlich früher das Programm im Main Kino D veröffentlichen können.“ Und dann, kündigt Rogg an, werde man auch genauer auf die Zahlen schauen. Dann werde es auch noch mehr Werbung geben. So seien etwa Flyer geplant. Diese seien aber derzeit noch nicht realisierbar, „wenn das Programm erst wenige Tage vor Beginn fest steht“.

Aktuell wird das Programm, sobald die Buchungsbestätigung kommt, auf Facebook, auf der städtischen Homepage, dietzenbach.de, sowie in unserer Zeitung veröffentlicht. Künftig werde es zudem allgemeine Banner und Plakate mit dem aktuellen Programm im Stadtgebiet geben. Damit greift die Stadtmarketing-Agentur den Bürgerwunsch auf, das Programm etwa am Eingang des Bürgerhauses einsehen zu können.