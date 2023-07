Unbekannt beschmieren Mauer an Christus Kirche in Dietzenbach

Von: Anna Scholze

Teilen

Die Verärgerung ist groß: Unbekannte haben die Mauer der Christus-Kirche mit Symbolen und Schriftzügen beschmiert, die für die MHP, eine rechtsextreme, ultranationalistische Partei in der Türkei, stehen. © ans

Die Mauer an der Christus-Kirche wurde von Unbekannten mit Symbolen und Schriftzügen der rechtsextreme, ultranationalistische Partei MHP in der Türkei beschmiert. Nun äußert sich Pfarrerin Mareike Clausing und Aykan Aydin, Vorsitzender des Vorstandes der Ditib-Gemeinde, die die größte türkische Organisation in Dietzenbach ist, zu dem Vorfall.

Dietzenbach – Unbekannte haben eine Mauer an der Christus-Kirche beschmiert. Über der Bank, zu Beginn der Pfarrgasse, wurden Symbole und Schriftzüge gesprayt, die für die Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) stehen. Die rechtsextreme, ultranationalistische Partei in der Türkei ist eng mit den „Grauen Wölfen“ verknüpft. Diese gelten als die größte türkische rechtsextremistische Bewegung in Deutschland.

Die Sachbeschädigung in Dietzenbach hat insbesondere auf Facebook für eine teils unsachliche Diskussion geführt. Während einige Kommentatoren die Straftat mit Gotteslästerung gleichsetzen und menschenverachtende Strafen fordern, versuchen andere Nutzer, dieser Haltung mit sachlichen Argumenten entgegenzuwirken. Dabei ist man nicht nur im Netz um Sachlichkeit bemüht. Auch die Pfarrerin Mareike Clausing sagt auf Nachfrage: „Wir distanzieren uns von solchen Aussagen.“ Dass die Mauer mit Graffiti beschmiert worden ist, sei kein Grund, sich menschenverachtend zu äußern. Auch verstehe sie die Tat nicht als Gotteslästerung. Vielmehr stimme sie mit der Einschätzung der Polizei überein, dass es sich um einen singulären Vorfall handele, der kein gezielter Angriff gegen die Gemeinde darstelle.

Dietzenbacher Ditib-Gemeinde verurteilt die Beschädigung der Mauer

Selbstverständlich sei, die Tat nicht zu dulden, da es sich hierbei um Sachbeschädigung handele. Sie könne den Ärger darüber verstehen. Jedoch: „Es ist jetzt erst recht wichtig, dass wir uns als Dietzenbacherinnen und Dietzenbacher gegen rechte Bewegungen wenden“, sagt Clausing mit Nachdruck. Die Gemeinde akzeptiere keine nationalistischen Parolen, egal aus welcher Richtung diese kommen.

Neben Mareike Clausing zeigte sich auch Aykan Aydin, Vorsitzender des Vorstandes der Ditib-Gemeinde, die die größte türkische Organisation in Dietzenbach ist, darum bemüht, die Wogen zu glätten. So teilte er mit, dass die Türkisch-Islamische Gemeinde die Beschädigung aufs Schärfste verurteile: „Der Vorfall widerspricht den Grundsätzen des friedlichen Zusammenlebens und des Respekts für unterschiedliche Glaubensrichtungen und hat zum Ziel, unsere Bevölkerung zu provozieren“, macht der Vorsitzende weiter deutlich. Die Glaubensgemeinschaft rufe zu Besonnenheit, Achtsamkeit und Respekt auf. „Wir sind als Gesamtgesellschaft in der Pflicht, uns gegen Hass und Intoleranz zu stellen“, schließt sich Aydin der Haltung von Pfarrerin Clausing an.

Polizei hat Ermittlung zum Fall aufgenommen

Er geht davon aus, dass die Mauer von Jugendlichen höchstwahrscheinlich aus Langeweile mit schwarzer Farbe verunstaltet wurde. Ihm sei auch nicht bekannt, dass die „Grauen Wölfe“ in Dietzenbach aktiv seien.

Von der Polizei heißt es, dass die Kirchengemeinde die Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht habe und der Vorfall aufgenommen worden sei. „Wir raten dringend von Spekulationen ab“, so Felix Geis vom Polizeipräsidium Südosthessen. Nichtsdestotrotz nehme man die Tat ernst. „Sollte bei den Ermittlungen der Verdacht entstehen, dass das Vorgehen politisch motiviert ist, werden wir dem umgehend nachgehen“, versichert er. Derzeit handele es sich jedoch zunächst einmal um eine Schmiererei auf einer Mauer. Zeugen der Tat bittet er, sich unter z 069 8098 1234 zu melden.