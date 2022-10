Unbekannte sprengen Automaten

Von: Niels Britsch

Mit Böllern haben Unbekannte einen Fahrkartenautomaten beschädigt. © Marc Müller/Symbolbild

Unbekannte sprengen an einer Dietzenbacher S-Bahnstation einen Fahrkartenautomaten. Die Polizei sucht Zeugen.

Dietzenbach – Unbekannte haben in der Nacht auf Montag einen Fahrkartenautomaten an der S-Bahnstation Dietzenbach-Steinberg beschädigt. Nach Angaben der Polizei hatten Anwohner gegen 1 Uhr mehrere laute Schläge gehört und die Polizei alarmiert. Am Gleis entdeckten die Beamten dann den von Silvesterböllern beschädigten Automaten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt, Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Offenbach unter der Nummer 069/8098-1234 zu melden. (nb)