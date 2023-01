Heftiger Unfall in Dietzenbach: Auto durch die Luft „geschleudert“

Von: Sebastian Richter

In Dietzenbach kracht ein Mercedes mit einem Opel zusammen. Ein Mann wird verletzt, der Schaden geht in die Zehntausende.

Dietzenbach – Heftiger Unfall in Dietzenbach (Kreis Offenbach): Am Mittwochmorgen stießen an der Kreuzung Weiher/Wiesenstraße eine Mercedes-E-Klasse und ein Opel Crosslab zusammen. Ein 47 Jahre alter Mann wurde verletzt. Der Unfall war so heftig, dass der Mercedes regelrecht geschleudert wurde, wie die Polizei mitteilt.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.15 Uhr. Der 47-Jährige saß als Beifahrer in dem Mercedes, der auf der Weiherstraße fuhr. Zur selben Zeit war eine 35 Jahre alte Frau mit ihrem Opel auf der Wiesenstraße unterwegs – an der Kreuzung kam es dann zum Crash.

In Dietzenbach hat es gekracht. (Symbolfoto) © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Unfall in Dietzenbach: Schaden auf einer Länge von 10 Metern

„Offenbar übersah die 35-Jährige den vorfahrtsberechtigten Mercedes, weshalb es zur Kollision kam“, heißt es im Bericht der Polizei. „Nach dem Zusammenprall wurde der Mercedes auf ein Grundstück im Bereich der 40er-Hausnummern geschleudert.“ Dabei wurde eine Straßenlaterne und der Grundstückszaun über auf einer Länge von rund 10 Metern beschädigt.

Der 47-Jährige wurde am Knie verletzt, er gab gegenüber der Polizei an, selbst einen Arzt aufsuchen zu wollen. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 32.500 Euro. Für die weitere Klärung des Unfalls bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06074 837-0 mit der Polizeiwache Dietzenbach in Verbindung zu setzen. (spr)

