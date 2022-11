Schwerer Unfall bei Dietzenbach: Mehrere Verletzte – Polizei stellt Drogen sicher

Von: Karolin Schäfer

Zwischen Rodgau und Dietzenbach ereignet sich ein schwerer Unfall. © 5vision.media

Im Kreis Offenbach ereignet sich ein schwerer Unfall mit mehreren Verletzten. Der mutmaßliche Verursacher steht offenbar unter Drogeneinfluss.

Dietzenbach – Auf der K174 zwischen Rodgau und Dietzenbach kam es am Freitag (4. November) gegen 5.40 Uhr zu einem schweren Unfall. Nach Angaben der Polizei waren drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt. Drei Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Der mutmaßliche Verursacher des Unfalls fuhr in den frühen Morgenstunden von Dietzenbach kommend in Richtung Rodgau. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und lenkte in den Gegenverkehr, hieß es seitens der Polizei auf Anfrage.

Unfall im Kreis Offenbach: Autos kollidieren frontal – Eine Person eingeklemmt

Dabei stieß das Fahrzeug offenbar frontal mit einem blauen Peugeot zusammen, wodurch dieser auf die Leitplanke geschoben wurde. Infolgedessen fuhr ein drittes Auto auf das Unfallfahrzeug auf.

Die Person in dem Peugeot wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher sowie die Person im dritten Fahrzeug wurden leicht verletzt. Alle drei mussten anschließend im Krankenhaus versorgt werden. Angaben zu den Personen konnte die Polizei noch nicht machen.

Unfall im Kreis Offenbach: Polizei stellt Drogen sicher

Noch während der Unfallaufnahme stellte die Polizei bei dem mutmaßlichen Unfallverursacher Drogen sicher. Dabei handelte es sich laut Polizeiangaben vermutlich um Cannabis.

Bei dem Unfall zwischen Rodgau und Dietzenbach stellt die Polizei Drogen sicher. © 5vision.media

Zudem stand der mutmaßliche Verursacher des Unfall offenbar unter Drogeneinfluss, hieß es weiter. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Die K174 musste aufgrund des Unfalls voll gesperrt werden. Die Ermittlungen dauern an. (kas)

