Mysteriöser Unfall an der Waldackerkreuzung

Dietzenbach - Zwei Schwerverletzte fordert ein Unfall am frühen Freitagmorgen an der Waldackerkreuzung (B459/K174). Dort sind aus bislang unbekannter Ursache zwei Fahrzeuge kollidiert. Die Kreuzung wurde bis etwa 7 Uhr voll gesperrt.

Ein 59-jähriger Mann aus Rodgau war auf der B459 aus Waldacker kommend in Richtung Dietzenbach unterwegs, ein 26 Jahre alter Rodgauer auf der K174 aus Dietzenbach Richtung Waldacker, als es gegen 3.15 Uhr an der Kreuzung zum Zusammenstoß kam. Dabei wurden beide Männer schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt.

Der anfängliche Verdacht, dass ein Fahrer im Anschluss an den Unfall geflüchtet sein könnte, bestätigte sich nicht. In der Nacht hatten Feuerwehr und Polizei sowie ein Hubschrauber im angrenzenden Waldstück nach dem möglicherweise vom Unfallort Geflüchteten gesucht. Laut Polizei stellte sich die Lage später jedoch so dar, dass einer der beiden in den Unfall verwickelten Fahrer entweder durch die Kollision auf den Beifahrersitz geriet, auf dem er verletzt angefunden wurde, oder sich selbst noch abgeschnallt und dorthin gesetzt hatte.

Bilder: Unfall an der Waldackerkreuzung Zur Fotostrecke

Die Fahrzeuge wurden sichergestellt, die Kreuzung war bis gegen 7 Uhr voll gesperrt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 21.000 Euro. Da bisher noch kleine Klarheit über die Ampelschaltung zum Zeitpunkt des Unfalls besteht, bittet die Polizei in Dietzenbach um Zeugenhinweise unter: 06074/8370. (nl)

Rubriklistenbild: © Einsatzreport Südhessen