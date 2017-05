Lange Haftstrafe nach brutaler Attacke im Jobcenter

Darmstadt/Dietzenbach - Nach einem lebensgefährlichen Hammerangriff auf einen Mitarbeiter eines Jobcenters in Dietzenbach muss ein 52 Jahre alter Mann aus Obertshausen ins Gefängnis.

Ein Mann aus Obertshausen musste sich vor dem Landgericht Darmstadt wegen versuchten Mordes verantworten. Dem 52-Jährigen wurde vorgeworfen, im September vergangenen Jahres einem Mitarbeiter des Jobcenters in Dietzenbach mit einem Hammer mehrmals auf den Kopf geschlagen und den Schädelknochen teilweise zertrümmert zu haben. Der Vorfall passierte im „Forum II“, der Zweigstelle des Jobcenters in der Albert-Einstein-Straße in Dietzenbach. Heute sprach das Gericht ein Urteil: Der Mann aus Obertshausen muss wegen des versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung für 13 Jahre und sechs Monate ins Gefängnis. Mit dem Strafmaß entsprach das Gericht exakt der Forderung der Staatsanwaltschaft, die Nebenklage hatte sich für eine lebenslange Haft ausgesprochen. Die Verteidigung wertete den Angriff als versuchten Totschlag und plädierte auf eine Strafe unter zehn Jahren. Weitere Informationen folgen. (dr)

