Varieté-Künstler begeistern Publikum im Capitol

Akrobatik am Trapez: Bei den Verrenkungen an den Stangen sind bei den Artistinnen und Artisten Ausdauer, Kraft und Koordination gefragt. © Burghard Wittekopf

Das Varieté „Menschen anders und Freunde“ und der Zirkus Chicana hat unter dem Titel „Glitzersterne“ eine spektakuläre Bühnenshow im Dietzenbacher Capitol präsentiert. In insgesamt drei Aufführungen verzauberten die Artisten mit Charme und Talent das staunende Publikum.

Dietzenbach – Seit September hatten die rund 40 Akteure bis zu drei Mal in der Woche geprobt, Diabolos durch die Luft geschleudert sowie an Tüchern, Stangen, Schlaufen und Trapez ihre Nummern trainiert. Von Verletzungspech und Krankheiten blieben die Künstler aber auch dieses Mal nicht verschont. „Wir müssen dann immer schauen, wer für die betroffene Person einspringen kann“, sagte die Direktorin des Zirkus Chicana Diana Williams.

Doch Schweiß, Blessuren, Muskelverletzungen und Brandwunden sind vergessen: Endlich konnten Zirkusdirektorin Diana und ihre Töchter Sheila Gräf-Williams und Lea Brendel ihr neues, zweistündiges Programm präsentieren.

Das Publikum im fast voll besetzten Saal merkte von den vergangenen Schwierigkeiten nichts. Viel zu sehr waren die Augen auf die spektakulären Nummern gerichtet. Immer wieder ertönten „Ohs“ oder „Ahs“ und natürlich wurden die Künstler mit dem gebührenden Applaus belohnt.

Die Aufführung selbst war ein ständiger Wechsel zwischen wirbelnder Akrobatik, mitreißender Jonglage, kraftvollen Hebeübungen und gewagten Tänzen. Aber auch akrobatischer Pole-Dance, innovative Bodenakrobatik, Luftartistik an verschiedenen Geräten oder Jonglage in moderner LED-Optik waren zu sehen.

Das Varieté verzauberte mit seinem Programm das Publikum. Ob beim Jonglieren mit LED-Bällen oder an den Ringen. Stets ist höchste Konzentration gefragt. © Burghard Wittekopf

Besondere Aufmerksamkeit gebührte einer atemberaubenden Nummer, an der 15 Artisten beteiligt sind. Es war beeindruckend mitanzusehen, wie sich die Gruppe, die sich in permanenter Bewegung befand, plötzlich zu neuen Formationen zusammenfand, Türme baute und wie aus dem Nichts, Akrobatinnen hoch in den Himmel des Capitols warf.

Zum Standardprogramm gehört die Diabolo-Show von Matze Rapido. Er begeisterte mit Geschwindigkeit und Präzession, mit der er bis zu drei Diabolo-Teile gleichzeitig jonglierte.

Die „Ausstrahlung“ ist eine sehr wichtige Eigenschaft des Künstlers. Deswegen lernen sie im Zirkus Chicana nicht nur, wie sie ihr Gerät perfekt beherrschen, sondern sie nehmen auch am Charakterunterricht teil und erlernen Mimik und Gestik. Das macht die Aufführungen so einzigartig.

Zwischen den Nummern, tauchten immer wieder Wichtel auf, die inzwischen zum Standardrepertoire gehören. Sie erheiterten die Zuschauer, indem sie lustig durch die Sitzreihen watschelten und kleine Geschenke verteilten, oder ihre Späße auf der Bühne trieben.

Großes Lob erhielt das Technik-Team des Capitols, So erlebten die Zuschauer eine mitreißende Bühnenakrobatik, die den Namen Varieté verdient. Das Publikum war jedenfalls restlos begeistert und spendete auch während der Vorführungen tosenden Applaus. Burghard Wittekopf