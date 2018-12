Geschenke an die Stadt und alle Gäste

Verein „Für :Dietzenbach“

+ © Dreger Die Sandsteinmauer an der Waldorfschulkreuzung war am Anfang sehr umstritten. Mittlerweile strahlt der Schriftzug in verschiedenen Farben und ist ein echter Hingucker. © Dreger

Dietzenbach - Adventskalender, innerörtliche Beschilderung, Weltkugel auf dem Wappenkreisel: Am Verein „Für :Dietzenbach“ führt in der Kreisstadt kein Weg vorbei. Nicht, weil dieser sich in den Vordergrund drängt, sondern weil die Werke, die der Verein finanziert und an denen die Ehrenamtler seit der Gründung 2006 mitgewirkt haben, sich übers ganze Stadtgebiet erstrecken. Von Patrick Eickhoff