Vergangenheit und Gegenwart

Stadt präsentiert Gewinner des Ideenwettbewerbs und Logo fürs Jubiläumsjahr

+ Das Sieger-Logo von Arthur Schmid Foto: lj

Dietzenbach – Drei Bauwerke, historisch und modern, darunter der Schriftzug, der verrät, was gefeiert wird: 800 Jahre Dietzenbach, 50 Jahre Stadtrecht. Die Farben: Rot und Blau. So sieht es also aus, das Logo fürs Jubiläumsjahr 2020. VON LENA JOCHUM