Vergewaltigung: Dietzenbacher muss drei Jahre in Haft

Dietzenbach - Mit dem Urteil von drei Jahren Haft wegen Vergewaltigung, Nötigung und Körperverletzung ist der Prozess gegen einen Dietzenbacher vor dem Schöffengericht in Offenbach zu Ende gegangen. Von Stefan Mangold

Sollte das Landgericht Darmstadt das Urteil bestätigen, droht dem serbischen Staatsbürger nicht nur das Gefängnis, sondern danach auch die Abschiebung.

Am dritten Verhandlungstag am Offenbacher Schöffengericht äußerste sich der 28-jährige Dietzenbacher über seine Rechtsanwältin Claudia Fennemann zum ersten Mal zu den Tatvorwürfen. Im Zentrum steht die mutmaßliche Vergewaltigung. Die Nebenklägerin hatte erklärt, der Angeklagte habe sie 2015 durch Androhung von Gewalt gezwungen, ihn oral zu befriedigen. Die Pflichtverteidigerin trägt vor, das stimme so nicht. Ein paar Tage zuvor habe die Nebenklägerin Oralverkehr vom Angeklagten verlangt. Nur zögerlich sei er dem nachgekommen. Diesen habe er als eine Art Kompensation betrachtet, „er drohte aber nicht“.

Der Angeklagte habe tatsächlich den Hund der Nebenklägerin im 17. Stock über den Balkon gehalten, aus Wut, weil der ihm aufs Kopfkissen uriniert hatte, jedoch ohne die Intention, das Tier fallen zu lassen. „Ich bin nicht der Typ, der einem Menschen so was antun kann“, wirft der Angeklagte selbst ein.

In Vergewaltigungsprozessen erschwert sich die Beweiserhebung, wenn der Angeklagte und die Geschädigte zum Zeitpunkt der Tat miteinander liiert waren. Dann steht auf der einen Seite meist, „der Sex war einvernehmlich“, auf der anderen, „er hat mich gezwungen“. Die Oberstaatsanwältin glaubt der Nebenklägerin. In ihren Schilderungen spiegele sich reales Erleben wieder. Motive für Rache ließen sich nicht erkennen. Die Anklägerin fordert 29 Monate Haft.

Rechtsanwalt Jens Lorek, der die Nebenklägerin vertritt, argumentiert, erzwungener Oralverkehr sei eine besonders erniedrigende Variante der Vergewaltigung. Die Mindeststrafe läge bei zwei Jahren. Außerdem sieht er neben Nötigung noch zwei weitere Vergewaltigungen als erwiesen an. Er fordert vier Jahre Haft.

In Gewaltkonflikten richtig verhalten Zur Fotostrecke

Pflichtverteidigerin Claudia Fennemann trägt in ihrem detaillierten Plädoyer vermeintliche Widersprüche in den Aussagen der Geschädigten vor. Sie greift das Glaubwürdigkeitsgutachten der Psychologin Ursula Jacoby an, „es taugt nichts, es hat zu viele Mängel“. Der Kern eines entsprechenden Gutachtens liege darin, Aussagewidersprüche zu thematisieren, „wenn jemand gestern anal vergewaltigt wurde, dann weiß er das heute“. Fennemann sieht die Borderline-Erkrankung der Nebenklägerin als Ursache für falsche Aussagen. In elf Seiten Verhörprotokoll der Polizei spreche sie erst auf den letzten drei von gewaltsamen sexuellen Übergriffen des Angeklagten, „bis dahin geht es um dessen Bruder“.

Der lebte damals ebenfalls in ihrer Wohnung und könnte vermeintliche Tatzeiten widerlegen, „weil mein Mandant da bereits zu seiner Lebensgefährtin zurückgekehrt war“. Im Falle einer Verurteilung beantrage sie dessen Zeugenvorladung. Das Problem: Der Bruder sitzt gerade in Serbien eine langjährige Freiheitsstrafe ab. Die Rechtsanwältin sieht Eifersucht und Rache als Motiv der Nebenklägerin, „weil mein Mandant sie verlassen hatte“. Fennemann fordert Freispruch.

Rachsucht kann Richter Manfred Beck nicht erkennen, „sonst hätte sie bei der Polizei vom ersten Moment gegen den Angeklagten geschossen“. Es sei normal, dass Gewaltopfer Taten chronologisch nicht in der richtigen Reihenfolge wiedergeben könnten. Im Kern bestätige der Angeklagte die meisten Vorgänge, interpretiere sie jedoch anders: „Dass Sie den Hund über den Balkon halten, zeigt, dass Sie keine liebevolle Beziehung aufbauen können.“ Die Nebenklägerin habe sich mit einer von ihr lebensnah geschilderten Kultur von Familienräten konfrontiert gesehen, „die plötzlich über ihr Leben bestimmte“. Der Angeklagte habe selbst bei der Polizei erklärt, ihr das Verlassen der Wohnung abends verboten zu haben: „Es handelte sich um eine Zwangsbeziehung von erdrückender Gewalt.“ Auch seine einschlägige Vorstrafe aus dem vergangenen Jahr zeuge von seinem Charakter.

Richter Beck und die beiden Schöffen verhängen drei Jahre Gefängnis. Der serbische Staatsbürger muss mit seiner späteren Ausweisung rechnen. Der Angeklagte dürfte deshalb Revision einlegen.

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa