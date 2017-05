„Beschluss wird ignoriert“

Dietzenbach - In der jüngsten Stadtverordnetenversammlung haben die Volksvertreter kontrovers über die Ansiedlung von Vergnügungsstätten im Stadtgebiet diskutiert. Indes versprach Bürgermeister Jürgen Rogg, verantwortungsvoll mit den Planungen umzugehen. Von Barbara Scholze

Die Stadtverordneten, der Magistrat, die Verwaltung – sie alle tun sich schwer mit der Ansiedlung sogenannter Vergnügungsstätten im Stadtgebiet. Wohin mit Diskotheken, Festhallen, Glücksspielbetrieben oder gar solchen, die auf sexuelle Vergnügungen ausgerichtet sind?

Im Jahr 2011 hatte die Stadtverordnetenversammlung (SVV) ein Konzept zur Ansiedlung entsprechender Etablissements beschlossen. Danach sollen sie möglichst eingeschränkt in einem Gebiet erlaubt werden. Getroffen hat es vor allem das Gewerbegebiet im Südwesten der Stadt beiderseits der Justus-von-Liebig-Straße, zwischen der Ober-Rodener-Straße im Norden und der Alfred-Nobel-Straße im Süden. Im Westen bilden die S-Bahn-Linie und die Messenhäuser Straße die Grenzen. Nach einer Offenlegung im vergangenen Dezember stand nun erneut ein Beschluss zu einer zweiten Offenlegungsrunde auf der Tagesordnung der SVV. Dieses Mal mit mehr Möglichkeiten zur Gründung entsprechender Vergnügungsstätten.

Dagegen wandten sich vor allem die Grünen. Nach Diskussionen bereits im Bauausschuss hatten sie einen Änderungsantrag eingereicht, nach dem die SVV jedes Mal über eine Ausnahmeregelung zur Ansiedlung einer Vergnügungsstätte beschließen sollte. Andernfalls würden diese in nicht-öffentlicher Sitzung der Magistrat treffen. „Solche Entscheidungen gehören in eine öffentliche Sitzung“, sagte die Grünen-Fraktionsvorsitzende Andrea Wacker-Hempel. Überhaupt sei vieles in der jetzigen Vorlage ganz anders als in der ersten Runde. „Der einstimmige Beschluss vom Dezember wird ignoriert“, stellte Wacker-Hempel fest. Dennoch konnte sich der Änderungsantrag nicht durchsetzen. „Das ist rechtlich nicht möglich“, befand CDU-Stadtverbandschef Stephan Gieseler und stimmte ebenso wie der Rest der Versammlung dagegen.

Im weiteren Verlauf beschlossen die Stadtverordneten gegen die Stimmen der Grünen-, der Linken- und der DL-FW/UDS-Fraktion die zweite Vorlage zur Offenlegung, ein Teil der Abstimmung erfolgte auf Antrag der Grünen namentlich. Problematisch erschien der Ökopartei vor allem Punkt acht des Schriftwerks. Angekündigt wird dort „eine verstärkte Zulässigkeit von unterschiedlichen Vergnügungsstätten“. Nicht mehr vorhanden sei auch ein in Runde eins festgesetzter sogenannter 300-Meter-Radius für Spielhallen, sodass maximal eine Spielhalle im Plangebiet möglich gewesen wäre. Das hatten die Grünen bereits vor der Sitzung in einer Pressemitteilung moniert. Nun heiße es, diese Einschränkung sei „in Dietzenbach nicht sinnvoll“. Erleichtert würde zudem die Zulassung für sogenannte Freizeit-Center, die im Erdgeschoss Sport wie Billard und Darts anbieten. „Es ist bekannt, dass so Spielhallen getarnt werden und damit der öffentlichen Aufsicht erst einmal verborgen sind.“

Nach der Vorlage ist das Baugebiet nun in mehrere Abschnitte aufgeteilt. Zugelassen in dem Stadtgebiet, in dem nach Wacker-Hempel „sowieso schon viel Bewegung ist“, sind etwa in Gebiet eins, also der westlichen Straßenseite der Robert-Koch-Straße von Hausnummer eins bis Hausnummer drei, Spielhallen, Wettbüros, Nachtlokale sowie Räume, die auf „Darstellungen mit sexuellem Charakter“ ausgerichtet sind. Allerdings nach einer „Agglomerationsregelung“, die lediglich eine dieser Einrichtungen vorsieht. Weiteren Ansiedlungen schiebt der Lärmschutz einen Riegel vor. Nicht zulässig sind wegen des angrenzenden Wohngebietes an der Eisenbahnstraße Tanzlokale, Festhallen und Diskotheken. Die können sich allerdings im Gebiet zwei niederlassen, das Grundstücke an der östlichen Robert-Koch-Straße und beiderseits der Paul-Ehrlich und Emil-von-Bering-Straße umfasst.

Die Steuereinnahmen aus solchen Projekten seien grundsätzlich nicht unerheblich, gestand Ulrike Alex (SPD) ein. Eine Verhinderungsplanung indes sei aber auch nicht rechtens. „Der Magistrat wird nun sehr verantwortungsvoll mit den weiteren Planungen umgehen“, versicherte Bürgermeister Jürgen Rogg.

