Von zwei Männern vergewaltigt und bestohlen?

Dietzenbach - Weil sie eine Frau vergewaltigt und bestohlen haben sollen, müssen sich zwei Männer vor dem Offenbacher Schöffengericht verantworten. Was in der vermeintlichen Tatnacht vorgefallen ist, bleibt aber auch am zweiten Verhandlungstag weitgehend unklar. Von Stefan Mangold

Vor dem Schöffengericht in Offenbach verhandelte Richter Manfred Beck den zweiten Tag in einem Dietzenbacher Fall. Eine Frau behauptet, von zwei Männern in ihrer Wohnung vergewaltigt worden zu sein. Das Problem: Die mutmaßlich Geschädigte war stark alkoholisiert, die tatbestreitenden Angeklagten wohl kaum minder. Rechtsanwalt Mario Galvano verteidigt den Mann, der von der Nebenklägerin „der Dicke“ genannt wird und sie vaginal penetriert haben soll – der Mitangeklagte, vertreten von Gabriele Daube, zeitgleich oral.

Die Ereignisse hätten sie seelisch aus der Bahn geworfen, erklärt die Frau, einmal im Monat gehe sie zum Therapeuten. Am ersten Verhandlungstag hatte sie gesagt, sie beanspruche deswegen keine therapeutische Hilfe. Galvano fragt, warum sie im März erklärte, die Anzeige zurückzunehmen. Sie sei frustriert gewesen, begründet die Frau. Sie habe den Eindruck gewonnen, die Polizei unternehme nichts. Ob die 41-jährige Verletzungen davongetragen habe, will Galvano weiter wissen. Die Frau hatte am ersten Verhandlungstag angegeben, sich gewehrt zu haben. Durch ihre Schreie hätten die Männer von ihr abgelassen.

Ein Grundproblem, das sich auch am zweiten Verhandlungstag fortsetzt: Die Nebenklägerin antwortet meist: „Ich weiß nicht mehr“. Sie könne sich nicht erinnern, wann die Liaison mit ihrem Freund begann und zu Ende ging, auch nicht, seit wann sie als Domina arbeitet. Auch von den Fragen, die Daube stellt, kann sie mangels Erinnerung kaum eine beantworten. Nicht, was sie damals getrunken hatte, nicht, wann sie nach den Ereignissen versucht habe, sich das Leben zu nehmen und auch nicht, wie viele Menschen sie in ihrem Leben schon angezeigt habe. Denn, wie Richter Beck erklärt, sei gegen sie 2011 ein Falschaussage-Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt worden. Sie weiß hingegen, „dass der Dicke ein Kondom verwendete“. Der hatte wiederum von einvernehmlichem Sex ohne Kondom gesprochen, aus dem wegen des übermäßigen Alkoholkonsums nicht wirklich etwas geworden sei.

Wie Galvano vorliest, habe die Nebenklägerin am 18. November, zwei Tage nach den Ereignissen, bei der Polizei angerufen und den Fund eines Kondoms gemeldet, das die Polizei am folgenden Tag abgeholt habe. Laut Protokoll fiel sie nach der Übergabe unansprechbar ins Sofa. Zwei Tage später, bei einem weiteren Termin mit der Polizei hätten die Beamten sie nicht angetroffen. Auf dem Kondom finden sich Spuren der Frau und von beiden Männern, in ihrem Slip die DNA eines Unbekannten.

Ein weiterer Zeuge erscheint in Handschellen. Er ist vorbestraft wegen Delikten wie Körperverletzung, Diebstahl und räuberischer Erpressung. Momentan sitzt er in U-Haft. Er fuhr damals das Trio morgens von einer Kneipe zur Wohnung der Nebenklägerin. Seine Aussagen über die Frau sind widersprüchlich. Einerseits erklärt er, sie nur flüchtig zu kennen. An jenem Abend habe sie in der Kneipe, in der er kurzfristig Chef war, viel Alkohol getrunken, den „Dicken“ als „mein Mann“ tituliert und mit ihm im Auto geknutscht. Andererseits will er Details über die Frau wissen, etwa, dass sie sich fünf Mal pro Woche in Dietzenbacher Kneipen die Kante gegeben habe. Am Mittag habe ihn die Frau angerufen. Sie sei vergewaltigt worden. Er trage Mitschuld.

Polizistinnen, die kurz nach der vermeintlichen Tat die Wohnung der Frau aufsuchten, erinnern sich, dass sie betrunken war, sich unkooperativ verhalten und viel telefoniert habe. Die vermeintlich gestohlenen 3 000 Euro hätte sie prägnanter thematisiert als das mögliche Sexualdelikt. Die Verhandlung wird in den nächsten Wochen mit weiteren Zeugenaussagen fortgesetzt.

Rubriklistenbild: © Symbolbild: dpa