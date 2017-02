58-Jähriger schießt Polizist in die Schulter

Dietzenbach - Ein 58 Jahre alter Mann geht vor der Wache in Dietzenbach auf einen Polizisten los und schießt diesem in die Schulter. Der Beamte wird schwer verletzt, der Täter kurze Zeit später überwältigt.

Bei einer tätlichen Auseinandersetzung ist in der vergangenen Nacht ein 26 Jahre alter Polizeibeamter durch einen Schuss in die Schulter schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 23.55 Uhr vor der Wache in Dietzenbach. Ein 58 Jahre alter Mann aus dem Lahn-Dill-Kreis soll plötzlich auf den Ordnungshüter losgegangen sein. Der mutmaßliche Schütze konnte anschließend überwältigt werden.

Nach ersten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Darmstadt, Zweigstelle Offenbach, soll es zuvor einen Streit zwischen dem 58-Jährigen und dessen ehemaliger Lebensgefährtin gegeben haben, die daraufhin die Polizei zu Hilfe rief. Der verletzte Beamte kam in eine Klinik. Sein Zustand ist stabil. Gegen den mutmaßlichen Schützen wird nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. (dr)

