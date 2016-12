Kitagebühren: Richtlinie ist in einem Punkt korrekturbedürftig

Verwaltungsaufwand in Grenzen halten

Dietzenbach - In der letzten Stadtverordnetenversammlung (SVV) des Jahres haben die Parlamentarier das von der Mehrheitskoalition (CDU, SPD, WIR-BfD) eingebrachte Dreistufenmodell für Kitagebühren beschlossen.

Und damit einhergehend auch eine „Richtlinie über die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf beim Besuch städtischer Kindertagesstätten“. Diese Richtlinie, die in der Ältestenratssitzung zur SVV kurzfristig geändert wurde, bedarf einer Korrektur in Paragraf drei, teilt die Stadt mit. Dieser regelt den Kreis der Berechtigten für die Richtlinie. Die aktuelle Formulierung sieht vor, dass die privaten und kirchlichen Träger eine Gebühr an die Stadt zu entrichten haben und diese mit Bescheid erhoben werden soll. „Dieses Vorgehen entspricht allerdings nicht dem bisherigen, seit vielen Jahren und Jahrzehnten bestehenden Abrechnungsmodus, da die Träger die Gebühren in eigener Verantwortung erheben und auch verbuchen“, heißt es vonseiten der Stadt.

Um die praktische Umsetzung der Richtlinie ab dem 1. August mit privaten und kirchlichen Trägern zu gewährleisten, werde die Verwaltung für die Magistratssitzung am 16. Januar einen geänderten Text zur Weiterleitung an die kommende SVV am 3. Februar einbringen. Ziel der Änderung sei es, den Verwaltungsaufwand sowohl für die Stadt, als auch die kooperierenden Träger so gering wie möglich zu halten.

Kinder sicheren Umgang mit Feuer üben lassen Zur Fotostrecke

Trotz der Änderung in Paragraf drei der Richtlinie werde die Gebührensatzung und die damit verknüpfte Richtlinie fristgerecht veröffentlicht, „um sicherzustellen, dass ab dem 1. Januar eine gültige Satzung zur Erhebung der Gebühren vorliegt“, teilt die Stadt weiter mit. (ron)

Rubriklistenbild: © dpa