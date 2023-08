Viola und Heiko Hausmann betreiben einen Stand auf dem Dietzenbacher Weinfest

Von: Anna Scholze

Gemeinsam hinter dem Tresen: Für Viola und Heiko Hausmann (von links) ist das Weinfest eine schöne Abwechslung zum Alltag. Unterstützung erhalten sie dabei in diesem Jahr unter anderem von Moritz Rützel. © ans

Viola und Heiko Hausmann verkaufen auf dem Dietzenbacher Weinfest Erzeugnisse vom Margareten Hof in Ayl an der Saar.

Dietzenbach – Für die Dietzenbacher Viola und Heiko Hausmann beginnen die Vorbereitungen auf das Weinfest im Frühjahr. Dann findet auf dem Margaretenhof in Ayl an der Saar die Jahresverkostung statt und Hausmanns entscheiden, mit welchen Tropfen sie ihren Stand bestücken. Dabei gehört der Elbling mit dem Namen „Der Spritzige“ selbstverständlich mit auf die Liste der Bestellungen. Schließlich komme die Rebsorte aus der dortigen Region, wie Heiko Hausmann berichtet. Hinzukommt, wie er stolz erzählt, dass der Weißwein auf dem Traditionsfest eine echte Rarität ist. Schließlich gebe es ihn an maximal einem weiteren Stand.

Ins Weinfest-Geschäft eingestiegen ist zunächst Viola Hausmann. Sie half den Kreisstädtern Peter Weber und Peter Stastny, die ursprünglich die Erzeugnisse vom Margaretenhof verkauften. Dabei gehörte das Duo mit zu den ersten Standbetreibern. Die beiden Männer nahmen bereits drei Jahre nach der Premiere im Jahr 1994 an dem Fest teil. 2019 dann hat Peter Stastny Viola Hausmann den Verkaufsstand übergeben. Sie ist auch diejenige, wie Ehemann Heiko deutlich macht, „mit dem feineren Geruchssinn“.

Dietzenbacherin Viola Hausmann entwickelt selbst Cocktails

Erfahrung gesammelt hat sie nicht nur während der mehr als 15 Jahre im Weindorf, sondern auch während ihrer Aufenthalte in Südtirol. „Dort habe ich an Rundgängen durch die Weinberge teilgenommen“, erzählt sie. Dabei habe sie viel über den Anbau und die Weine an sich erfahren. Auch tauscht sich das Ehepaar Hausmann regelmäßig mit Winzern auf der Messe „Wein am Main“ in Frankfurt aus. Und Heiko Hausmann selbst ist immerhin in Bad Kreuznach und somit im Anbaugebiet Nahe aufgewachsen. „Viele Eltern meiner Freunde hatten ein Weingut“, berichtet Hausmann, der gemeinsam mit Melanie Bacher den Fraktionsvorsitz der Dietzenbacher Grünen innehat. Er selbst habe sich für die Thematik damals aber noch nicht interessiert.

Mit der Zeit hat sich das jedoch geändert. Und heute sagt er: „Auch wenn wir keine Winzer sind, können wir das, was wir anbieten, ordentlich beschreiben.“ Zudem sei es für das Paar kein Problem, auf die Wünsche der Kunden einzugehen und den passenden Wein auszusuchen. Viola Hausmann beschäftigt sich auch über den reinen Weingenuss hinaus gerne mit erfrischenden Getränken. So ist etwa der „PinkGrapeMarin“ auf der Karte des Margaretenhof-Standes eine Mischung aus Grapefruitsirup, Limettensaft, Rosmarin und Prosecco, ihre eigene Kreation. Auch den „VliVloVla“ hat sie sich ausgedacht. Dabei ist nicht nur der Name des Mixgetränkes ein guter Indikator dafür, dass die Standbetreiberin das Rezept selbst entwickelt hat. Auch der beigemischte Veilchensirup verrät die Ideengeberin. Schließlich ist das eine Zutat ganz nach ihrem Geschmack, wie ihr Partner Heiko Hausmann erzählt.

Das Dietzenbacher Ehepaar ist während dem Weinfest lange auf den Beinen

Er selbst hingegen hat für das Weinfest sein handwerkliches Geschick bewiesen. Denn die Hütte, über deren Tresen die Weine, Cocktails und nicht-alkoholischen Getränke wandern, hat Hausmann selbst gebaut. Wobei er Hilfe von seinem Schwager hatte, der ihm als Schreinermeister das Holz besorgen und zuschneiden konnte.

Um sicherzugehen, dass am Weinfest alles reibungslos funktioniert, habe er das Konstrukt ein paar Wochen zuvor zur Probe aufgebaut. „Auch haben wir da die Helfer, die uns auf dem Fest unterstützen, eingewiesen“, berichtet der 54-Jährige. Das Team rekrutiere sich hauptsächlich aus dem Freundes- und Bekanntenkreis der Familie. So sei mit Moritz Rützel in diesem Jahr der beste Freund seines Sohnes mit dabei. Auch helfe seine Schwester für gewöhnlich aus. Doch die sei derzeit leider krank.

Für Heiko und Viola Hausmann ist das Fest, das noch bis morgen auf dem Europaplatz steigt, eine schöne Abwechslung vom Alltag, wie sie betonen. „Hier trifft man die unterschiedlichsten Menschen“, so der Stadtverordnete. Nach den zehn Tagen seien sie jedoch froh, wenn sie wieder mehr Schlaf abbekommen. Sind sie doch währenddessen meist bis spät in die Nacht auf den Beinen, um ihren Gästen einen schönen Aufenthalt auf dem Weinfest zu ermöglichen. (Von Anna Scholze)