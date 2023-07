Vom Theater Schöne Aussichten Abschied genommen

Von: Anna Scholze

„Schräge Vögel“: Reiner Wagner spielt im neuen Stück des Kikeriki Theaters unter anderem einen Clown. © p

Reiner Wagner musste mit den Folgen der Pandemie kämpfen. Er hat sich dazu entschieden, sich nach 15 Jahren vom „Theater Schöne Aussichten“ zu verabschieden. Nun geht es für den Schauspieler wieder Berg auf.

Dietzenbach – Der einstige Theaterchef Reiner Wagner hat eine schwere Zeit hinter sich. „Es war für das Theater Schöne Aussichten (Thesa) fatal, dass es während Corona geschlossen werden musste“, beschreibt er die Anfänge des dunklen Kapitels. Mit Auftritten im Internet habe sich nicht wirklich Geld verdienen lassen. Also macht Wagner sein Theater im Jahr 2020 für vier Monate dicht und betritt es erst einmal nicht mehr.

Später dann startet er einen Versuch, gemeinsam mit seinen Schauspielkollegen Christoph Visone und Susanne Fey, das Theater am Harmonieplatz wiederzubeleben. Doch Wagner muss feststellen „unsere Philosophien sind komplett auseinandergegangen.“ Hinzukommt, dass das Dietzenbacher Original sein kleines Schauspielhaus eines Tages nicht mehr wiedererkennt. Er habe Visone und Fey zwar erlaubt, die Räumlichkeiten umzugestalten, doch als er sie eines Tages betritt, erinnert ihn dort nichts mehr ans Thesa. Alles was vorher etwa an Dekoration drin gewesen war, sei verschwunden.

Reiner Wagner erinnert sich gerne an alte Zeiten zurück

Dieser ernüchternde Blick sei es jedoch auch gewesen, der es ihm erleichtert habe, dem „Theater Schöne Aussichten“ den Rücken zu kehren. 15 Jahre hatte Wagner dort sein Publikum unterhalten. Visone und Fey, so macht er deutlich, sei er ob der Veränderung jedoch „nicht gram“. Und zu seinem Abschnitt im Thesa, das heute Altstadt-Theater heißt, sagt Wagner: „Es war eine traumhafte Zeit.“ Er erinnere sich noch gerne an Stücke wie „Der Watzmann ruft“ oder „Honig im Kopf“. In seine damalige Entscheidung, die Schauspielerei zunächst an den Nagel zu hängen, habe jedoch auch seine eigene Corona-Erkrankung mit hineingespielt. „Ich habe im Dezember 2021 zehn Tage nur im Bett gelegen“, berichtet Wagner. Im Anschluss machen ihm nicht nur Kurzatmigkeit, sondern auch Gedächtnisprobleme zu schaffen. Texte kann sich der Darsteller nicht mehr merken. „Ich hatte Angst, mich auf der Bühne zu blamieren“, macht er deutlich. Also zieht Wagner sich zurück und tröstet sich insbesondere mit Essen über seinen Kummer hinweg.

Seit einem Dreivierteljahr gehe es ihm wieder deutlich besser, betont der Schauspieler. Auch hat er den Weg zurück auf die Bühne gefunden. „Ich spiele beim Kikeriki-Theater mit“, berichtet er. Dort habe er zunächst als Krankheitsvertretung Rollen in dem Stück „Schräge Vögel“ übernommen, für das bald die Proben beginnen. „Im ersten Teil spiele ich einen Clown“, sagt Wagner. Der habe zwar keinen Text, mache jedoch allerlei Blödsinn. Im zweiten Teil des Theaterstückes habe er dann zwei Sprechrollen, berichtet der 68-Jährige weiter. Und wenn er sich bei den Aufführungen bewähre, könne er möglicherweise Teil des Kinder-Kikeriki-Theaters werden. Gleichzeitig ist Wagner auch wieder bereit, im Fernsehen aufzutreten. „Im Filmbereich will ich nochmal Gas geben“, macht er deutlich. Zudem schreibt Reiner Wagner auch weiterhin an seinem eigenen Kabarett-Programm. Dabei nimmt er etwa die Politik aufs Korn, kritisiert aber auch die Ellenbogengesellschaft, die ihm gewaltig gegen den Strich geht. „Ich würde die Premiere gerne in Dietzenbach spielen“, sagt Wagner. Ins Auge gefasst habe er diese für nächstes Jahr im Herbst.