Vorpremiere der „Sterne des Varietés“ im Bürgerhaus beeindruckt

Showeinlagen, Artistik und Comedyaspekte

+ © Towae Sterne des Varietés-Moderator Axel S. lässt sich vom Publikum und seinen Mitstreitern feiern. Andrea Engler lässt Hula-Hoop-Reifen um ihren Körper kreisen (Bild unten). Das Duo Synergy aus Südafrika lässt im Baywatch-Outfit die Muskeln spielen (Bild links). © Towae

Dietzenbach - Die Feiertage nahen und der Jahresendspurt ist in vollem Gange. Eine Auszeit mit den „Sternen des Varietés“ kommt da wohl vielen gelegen: Die Vorpremiere jedenfalls ist im beinahe ausverkauften Bürgerhaus-Capitol glücklich über die Bühne gegangen. Von Matthias Towae

Wer Abwechslung sucht, sollte mit dem Besuch eines Varietés nicht falsch beraten sein. Schließlich steht der Begriff für das Wider die Eintönigkeit und des einschläfernden Gleichklangs. Dies befolgend, ließ der Moderator und Diabolo-Künstler Axel S. anfangs kurze Textpassagen aus bekannten Musikstücken abspielen und erzählte damit eine Liedverhörergeschichte. Agathe Bauer („I’ve Got The Power“ von Snap! aus deren Song „The Power“) durfte da gewiss nicht fehlen, so viel sei verraten. Schöner als dieser Auftakt war da fast das Lachen einer Zuschauerin, die diesen Programmteil hörbar vergnügt goutierte.

+ © Towae Weiter ging es mit dem Xylophonisten Dirk Scheffel, der für den für die weiteren Vorstellungen gesetzten Kollegen Erasmus Stein einsprang. Scheffel hinterließ bleibenden Eindruck, da er sein Instrument rasend schnell mit den Klöppeln bearbeitete und somit die Klötze zum Erklingen brachte, dass die Zuschauer nur selbige staunen konnten. Es war eine aufgeweckte Vorstellung von Kunst. Auf Comedy verstand er sich auch („In welcher Farbe läuft ein Schlumpf an, wenn man ihn würgt?“). In Erinnerung wird auch sein Abschlussakt bleiben: Mittels eines aufgepusteten Luftballons entlockte er seiner Mundharmonika im Zusammenspiel mit der Kraft seiner Lunge das berühmte schottische Lied „Scotland The Brave“ – das Publikum zeigte sich zurecht hingerissen von dieser Einlage.

Vor der Pause enterte dann noch flugs das Duo Synergy aus Südafrika die Bühne und ließ die Muskeln spielen, arbeiten und zucken. Ausgewogene Akrobatik könnte deren Kraftschau auch betitelt werden, da sie ihre Körpermasse immer wieder fein austarieren mussten, um im Zusammenspiel bestehen zu können. Sichtlich zufrieden starteten die Zuschauer in die Vorstellungs-Pause.

Moderator Axel S. unterhielt im Anschluss mit seinen Diabolos, ließ diese über die Schnur flitzen. Mr. van Dee vom Duo Synergy bewies danach sein Können als Slapstick-Akrobat an den Ringen. In einem kurzweiligen Zuschauerquiz erfuhren die Varietébesucher, dass es nur sehr wenige Schlappseil-Artisten weltweit gibt. Eine davon: Annette Will. Das Schlappseil hing unter ihren Füßen durch – im Gegensatz zur Akrobatin, die sich kein Durchhängen und keine Durchhänger erlaubte, sondern mit einer perfekten Aufführung brillierte. Starker Applaus war ihr sicher. Andrew Scordilis vom Duo Synergy bewies ebenfalls, wie dessen Partner zuvor, sein Können als Solokünstler mit feinen Bewegungsabläufen bei der Rotation eines Kubus. Andrea Engler ließ Hula-Hoop-Reifen um ihren Körper kreisen und wickelte sich um und in das Vertikaltuch ein paar Meter über dem Parkett des Bürgerhaus-Capitols. Fazit: Anschauen und nach den Sternen greifen…

Weitere Vorstellungen: 25., 26., 27. und 28. Dezember jeweils um 20 Uhr im Bürgerhaus (Europaplatz 3). Am 26. Dezember treten die Varieté-Sterne auch um um 15 Uhr auf. Karten ab 29 Euro gibt’s online auf tickets-dietzenbach.de