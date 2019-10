Sibylle Kraus vom BZ Mitte spricht über ihre Arbeit mit gewalttätigen Männern

Im Beratungszentrum Mitte an der Offenbacher Straße finden Menschen in schwierigen Lebenslagen Hilfe, unter anderem auch Männer, die ihren Partnerinnen, Ex-Partnerinnen oder Kindern gegenüber gewalttätig sind.

Dietzenbach – Sibylle Kraus arbeitet seit Februar dieses Jahres in der Anti-Gewalt-Beratung für Männer. Die Erziehungswissenschaftlerin mit psychologischer Zusatzausbildung berät einzeln oder auch gemeinsam mit der betroffenen Partnerin. Bald startet außerdem ein Gruppenangebot für gewalttätige Väter, die an ihrem Verhalten arbeiten wollen. Mit unserer Zeitung spricht Sibylle Kraus über ihre Arbeit mit Tätern und den Schutz von Opfern.

Worum geht es bei Ihrer Arbeit in der Anti-Gewalt-Beratung in erster Linie?

Die sogenannte Täterarbeit ist immer auch Opferschutz. Es geht nicht vorrangig darum, den Schläger zu verhätscheln, sondern darum, diejenigen, die zu Schaden gekommen sind, mit einzubeziehen, respektvoll zu behandeln.

Was steckt dahinter, wenn Männer gewalttätig gegenüber Partnerinnen oder Kindern werden?

Häufig ist es die eigene Geschichte, ganz oft sind Täter früher selbst Opfer gewesen, haben das in ihren eigenen Herkunftsfamilien selbst erlebt. Deshalb haben sie einfach keine Alternativen zu Gewalt gelernt.

Wenn es um häusliche Gewalt geht, ist es dann für Männer, die Täter sind, ebenso schwierig wie für Opfer, sich Hilfe zu suchen?

Pauschal zu antworten ist da schwierig, aber ich würde sagen, ja. Die meisten, die ich erlebe, fühlen sich überfordert, würden Konflikte eigentlich gerne anders lösen und haben tatsächlich eine Hürde zu überwinden, um hierher zu kommen. Auch wenn die Situation so ist, dass das Bewusstsein dafür schon da ist, etwas getan zu haben, was nicht in Ordnung ist, dann ist zwar schon mal ein großer Schritt getan, und trotzdem ist die Scham natürlich immer da.

Zehn Prozent nehmen Beratungsangebote in Anspruch

Gibt es ausreichend Hilfsangebote für gewalttätige Männer, für Täter?

Ich habe letztens gehört, dass tatsächlich nur zehn Prozent der Täter Beratungs- und Hilfsangebote in Anspruch nehmen können, weil die eben nicht flächendeckend bestehen und außerdem viel zu wenig bekannt sind. Dass es Frauenhäuser gibt und Beratungsstellen für Opfer, hat sich etabliert. Aber dass es für Täter auch Anlaufstellen gibt, ist noch nicht so populär. Insofern würde ich auf jeden Fall sagen, es braucht mehr Angebote, von denen Betroffene auch erreicht werden.

Kommen die Männer, die ein Gewaltproblem haben, aus eigenem Antrieb zu Ihnen oder steckt oft auch Druck von außen dahinter?

Manchmal muss es den Zwangskontext geben, damit die Männer überhaupt den Weg finden. Eine gewisse Bereitschaft wird aber vorausgesetzt, sonst geht es nicht. Es gibt ja auch Männer, die etwa vom Gericht zu uns verwiesen wurden und eine gewisse Anzahl an Sitzungen absolvieren müssen. Dann ist es unsere Aufgabe in der Beratung, den Mann überhaupt erst dazu zu bringen, seine Tat einzugestehen und die Verantwortung dafür zu übernehmen. Bleibt es dabei, dass er leugnet, was passiert ist, dann muss man ehrlicherweise so eine Beratung abbrechen.

Besteht tatsächlich die Möglichkeit, dass jemand, der solche Probleme hat, es irgendwann schafft, Konflikte auf einem nicht aggressiven Level auszutragen?

Ja. Mir saß letztens ein Mann gegenüber, der hat mich genau das gefragt, weil es seine Sorge war. Er sagte, er kennt es eigentlich nicht anders. Ich habe ihm gesagt, dass ich glaube, dass es ein Persönlichkeitsanteil ist, der nicht einfach weggeht. Da geht es einfach auch darum, anzuerkennen, dass solche Ausbrüche passieren können. Aber man kann lernen, besser damit umzugehen und andere zu schützen. Meine persönliche Einschätzung ist, dass es schon eher verwunderlich ist, wenn man das so richtig ausradieren kann, aber das Bewusstsein dafür kann geschärft werden. Die Männer können lernen, früher wahrzunehmen und aus der Situation rauszugehen.

"Oft muss gelernt werden, dass die Väter die Stärkeren sind"

Demnächst startet am BZ Mitte das Gruppenangebot „Caring Dads“, das Sie gemeinsam mit einem Kollegen leiten. Worum geht es dabei?

Es ist ein Zusatzangebot für Männer, die gerne fürsorgliche, gute Väter sein möchten, aber zu Hause immer wieder in Streit verwickelt sind, entweder mit den Kindern oder der Mutter. Voraussetzung ist, dass sie Kontakt zu ihren Kindern haben. Das Programm umfasst 17 Sitzungen und wurde ursprünglich in Kanada entwickelt. Die Diakonie Düsseldorf hat das Ganze ins Deutsche übertragen, dort wird es schon lange angeboten. Auch in unserer Kooperationsberatungsstelle in Groß-Gerau haben schon mehrere Gruppendurchläufe stattgefunden. „Caring Dads“ sieht vor, dass als Leitung immer ein Mann und eine Frau dabei sind, also habe ich mich mit einem Kollegen aus Groß-Gerau zusammengetan, der das gemeinsam mit mir im BZ Mitte betreut.

Was müssen Väter, die ein Gewaltproblem haben, vor allem lernen?

Oft muss gelernt werden, dass die Väter die Stärkeren sind und für die Kinder Orientierungspol, nicht Konfliktpartner. Dazu gehört, dass die Kinder Konflikte lernen. Ich erlebe es in der Einzelberatung immer wieder, dass die Väter ganz schnell verärgert sind über das Verhalten ihrer Kinder. Und das, obwohl die noch dabei sind, zu lernen, sich zu orientieren. Ihr Ziel dabei ist es nicht, ihre Eltern zu provozieren.

Inwiefern kann die Arbeit in einer Gruppe den Männern helfen?

Die Erfahrung meines Kollegen aus Groß-Gerau ist, dass es meistens eine absolut positive gruppendynamische Wirkung hat. Zum einen erkennt man die Probleme der anderen schneller und zum anderen kann können sich die Männer ein Beispiel nehmen an anderen Vätern, bei denen gewisse Dinge vielleicht besser funktionieren. Es ist einfach sinnvoll das in einer Gruppe zu erarbeiten, weil dann der Pool an Ideen und Möglichkeiten größer ist und die Männer sich getragen fühlen, wenn sie sehen, dass sie mit solchen Problemen nicht alleine sind, sondern auch andere auf dem Weg sind, an sich zu arbeiten.

Welche praktischen Hilfestellungen können Sie den Betroffenen an die Hand geben?

Die Tür ist immer die bessere Alternative als in die Konfrontation. Das heißt: Lieber mal raus und eine Runde um den Block gehen, sich wieder beruhigen, anstatt in eine körperliche Auseinandersetzung zu gehen. Das kann eine hilfreiche Empfehlung sein. Ein ganz wichtiger Punkt in der Beratung ist auch zu fragen und zu erforschen, wie die konkrete Situation war und an welcher Stelle es noch die Möglichkeit gegeben hätte, anders zu entscheiden.

Das Gespräch führte Lena Jochum.

Das BZ Mitte

in der Offenbacher Straße 17 ist unter Telefon 06074-82760 montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 14 Uhr zur Anmeldung und Terminvereinbarung erreichbar.

Weitere Infos erhalten Interessierte aber auch per Mail an bzmitte@diakonie-of.de und auf diakonie-of.de.