Pure Zerstörungswut: Unbekannte brechen ins Stadion ein und hinterlassen große Schaden

Von: Anna Scholze

Eine Spur der Verwüstung: Täter treten im Waldstadion mehrere Türen ein und durchwühlen Räume. © p

Beim FC und der SG Dietzenbach sitzt der Schock tief. Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ins Waldstadion eingebrochen und haben einen großen Schaden hinterlassen.

Dietzenbach – An einen normalen Fortgang des dort derzeit stattfindenden Feriencamps der Vereine ist für diesen Tag nicht zu denken. „Sie haben alles zerwühlt“, sagt Bettina Benz, Camp-Verantwortliche des FC. Und in der Tat: Die Verwüstung im Stadion ist gewaltig.

Glassplitter von Türen und Fenstern liegen ebenso über den Boden verteilt, wie die Bananen, welche die Organisatoren für die Kinder gekauft haben. Zudem, schildert Benz die verheerende Situation im Stadion weiter, seien die Täter in das Büro des Platzwartes sowie in die Materialcontainer und in die Gaststätte der SG-Tennisarena eingebrochen. Vereinstrainerin Julia Löhr ergänzt: „Die gesamte Küche war zerwühlt und es befand sich ein Kanaldeckel drin, den die Einbrecher draußen rausgerissen hatten.“ Aber auch der Kabinentrakt ist von der Zerstörungswut nicht verschont geblieben. Dort seien mehrere Türen eingetreten worden, berichtet Benz.

Die meisten Sorgen bereitet ihr am Morgen jedoch die Tatsache, dass die Kriminellen auch in die Sprecherkabine eingedrungen sind. Denn neben den Laptops für die Schiedsrichter stehe dort auch eine Anlage, die einen Wert von rund 3000 Euro habe. Während sich die schlimmsten Befürchtungen von Benz dahingehend nicht bestätigen, habe man jedoch festgestellt, dass eine Soundbox sowie das Kassensystem der SG-Gaststätte geklaut worden seien. Weiterhin mutmaßt Benz, dass die Täter das Diebesgut mithilfe eines selbst gebastelten Wagens mit FC-Logo abtransportiert haben. Denn auch dieser sei verschwunden.

Waldstadion Dietzenbach: Einbrecher richten hohen Schaden an

Während es für diese Mutmaßung bisher noch keine Bestätigung gibt, teilt die Polizei auf Nachfrage hingegen mit, dass drei Notebooks entwendet worden sind. Weiterhin bestätigt der Sprecher des Präsidiums Südosthessen, dass sich die Unbekannten Zugang zur SG-Gaststätte und zum Vereinsgebäude des FC verschafft haben. In letzterem Gebäude hätten die Diebe zudem mehrere Räume durchsucht. Außerdem sei Mobiliar zerstört worden, teilt der Polizeisprecher weiter mit. Die Schadenssumme wird nach ersten Erkenntnissen auf 12 000 Euro geschätzt. Auch will die Polizei Zusammenhänge zwischen der Tat im Waldstadion und dem Einbruch im Schwimmbad Anfang August überprüfen. Das Stadion indessen wurde in der Zwischenzeit wieder für den Sportbetrieb freigegeben.

Für die rund 135 Kinder des Sportcamps musste am gestrigen Morgen jedoch eine Ausweichmöglichkeit gefunden werden. „Die TG hat uns angeboten, dass wir ihr Areal benutzen können“, berichtet Löhr. Zudem habe ihnen ein Verein aus Offenthal Tennisbälle und Fußbälle geliehen. „So konnten wir wenigstens ein bisschen was mit den Kindern machen“, fährt sie fort. Schließlich durften die eigentlichen Materialien aufgrund der Ermittlungen nicht mitgenommen werden.

Auch wenn am Ende die Folgen des Desasters gemildert wurden, zeigen sich Löhr und Benz dennoch wütend über die Tat. „Die Kinder freuen sich, dass sie jeden Tag kommen können“, sagt Benz. Deshalb tue ihr der Vorfall besonders für die Mädchen und Jungen leid.

