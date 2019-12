Motocross: 13-jähriger Neilas Pecatauskas aus Dietzenbach gewinnt 

Neilas Pecatauskas aus Dietzenbach gewinnt die DMV-Hessenmeisterschaft

Dietzenbach – Der Kreisstädter Neilas Pecatauskas hat für die Offenbacher Motocross-Vereinigung den Sieg der DMV Hessenmeisterschaft eingefahren.

Der 13-jährige Schüler startete auf einer KTM in der Klasse mit 85 Kubikzentimeter (ccm) Hubraum und bestritt neben Rennen zum Hessencup auch den bundesweit ausgeschrieben ADAC Junior-Cup.

Bereits seit mehr als fünf Jahren ist Neilas Pecatauskas im Motorsport aktiv – und auch seinen Vater Darius hat der Motocross-Bazillus befallen. Beide nutzen jedes Wochenende, um die Fahrtechnik zu verbessern und trainieren dafür auf den Crossgeländen von Schaafheim oder Frankenthal.

Mit einem speziellen Techniktrainer – Jens Weber aus Michelstadt – hat Neilas Pecatauskas die teils mehr als 15 Meter langen Sprünge, das Kurvenfahren und die Starts intensiv geübt. Dies zahlte sich dieses Jahr für den Ernst-Reuter-Schüler aus: Bei den Rennen zur Motorsport-Ring-Meisterschaft in Beuern bei Gießen sowie in Sontra belegte der junge Dietzenbacher jeweils den ersten Platz. In der „DMV-Hessenmeisterschaft 85 ccm“ ging Neilas Pecatauskas sogar als Gesamtsieger hervor.

Neben dem Motocross-Sport bleibt für den 13-Jährigen aber nicht mehr viel Zeit für andere Hobbys. Wenn es der Zeitplan zulässt, geht der Achtklässler gerne schwimmen und Radfahren. Für das nächste Jahr ist ein Wechsel in die hubraumstärkere 125-ccm-Klasse und die Teilnahme am ADAC-Junior-Cup 125 ccm geplant.

Zur Vorbereitung dafür nehmen Neilas Pecatauskas und sein Vater Darius während der Weihnachtsferien an einem Trainings-Camp in Spanien teilnehmen. ron