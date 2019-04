Beim „exitingedu-Kongress“ an der Heinrich-Mann-Schule dreht sich alles um Digitalisierung

Es ist ein ungewohntes Bild für alle Lehrer, die sich in der Heinrich-Mann-Schule (HMS) eingefunden haben. Normalerweise stehen sie im Klassenraum vorne, unterrichten Mathe, Deutsch oder Englisch.

Dietzenbach – Doch diesmal sitzen sie brav auf den Stühlen im vierten Stock der Bildungseinrichtung und machen sich eifrig Notizen. Auffällig ist: Viele nutzen dabei Tablets und Smartphones, nur einige andere greifen noch klassisch auf Block und Stift zurück.

Die Digitalisierung ist allgegenwärtig. Und das ist kein Wunder. Mit dem „exitingedu-Kongress“ hat sie die Schule eine ganz besondere Veranstaltung in die eigenen Räume geholt. „Es ist pädagogischer Tag – die Schüler haben frei, heute bilden sich die Lehrer fort“, betont Organisatorin Petra Carbon. „Der Kongress findet im November in Berlin statt, doch die Leiter hatten die Idee, in einzelnen Bundesländern eine regionale Variante auszuprobieren – da habe ich natürlich dafür geworben, dass die Heinrich-Mann-Schule der Ausrichter für Hessen sein wird.“

Und es sind längst nicht nur die Lehrer der HMS, die den zahlreichen Vorträgen von morgens bis abends lauschen. Rund 200 Kollegen von nah und fern haben sich angemeldet. Die Themenauswahl ist vielfältig. Es geht um 3D-Drucker, Medienkonzepte, Computerprogramme, digitale Karteikarten oder auch „Fake News“. Lehrerin Carbon betont: „Es kommt natürlich immer auf die richtige Mischung an. Doch wir haben viele gute Referenten dabei.“

Einer davon ist Andreas Hofmann. Der selbstständige Medienpädagoge widmet sich in seinem Vortrag „Digitalisierung in Schule – vom Ende der Leuchttürme und der Notwendigkeit einer Strategie“ durchaus humorvoll aber stets mit ernstem Hintergedanken der stetigen Weiterentwicklung unterschiedlicher Materialien, aber auch der Kommunikation zwischen Politik und den Einrichtungen. „Das wohl größte Problem ist die Lehrerausbildung mit der Entwicklung der Infrastruktur unter einen Hut zu bekommen“, erläutert er. Man müsse die Chance nutzen und nicht einfach nur ein Konzept aufstellen. „Wann haben wir uns denn das letzte Mal hinterfragt, wie wir arbeiten wollen?“, kritisiert er. „Manche Schulen haben Tablet-Klassen, andere beschäftigen sich noch mit der Staubbelastung durch die Beamer oder mit der Frage, ob W-LAN vorhanden ist“, sagt Hofmann. „Diese Schere geht leider immer weiter auseinander.“

Nur einen Raum weiter wird’s kreativ. Verena Knoblauch, Lehrerin und Medienpädagogin an der Friedrich-Staedtler-Grundschule in Nürnberg, berichtet von kreativen Einsatzmöglichkeiten mit Tablets im Unterricht. Gerade dreht sich alles um Greenscreens. Sie zeigt Videos, die mit den Schülern im Unterricht gedreht hat. Ein etwas trockeneres Thema macht Yvonne Mai anschaulich: Datenschutz. Gemeinsam mit den anwesenden Lehrern werden soziale Netzwerke simuliert. „Dabei ploppen immer mal wieder Meldungen auf, dass beispielsweise ein Virus den PC befallen hat, oder Daten verkauft werden, um auch die Gefahren deutlich zu machen“, betont sie.

Und während sich im vierten Stock der Schule weiterhin alles um Lernprogramme und die passende Unterrichtsorganisation dreht, haben sich in der Aula Unternehmen eingefunden, die an ihren Ständen Whiteboards und Techniken präsentieren. „Ich finde es großartig, dass es Schulleiter Hans-Peter Löw ermöglicht hat, dass wir diesen Tag heute erleben dürfen“, sagt Petra Carbon. Die HMS sei in Sachen Digitalisierung auf einem guten Weg. „Es wird die Arbeit zwischen Lehrer und Schüler natürlich verändern, denn die kennen sich eben auch aus.“ Dennoch dürfe man nicht übertreiben. „Es geht immer darum, die neuen Techniken zur richtigen Zeit am richtigen Ort einzusetzen“, betont Carbon.

VON PATRICK EICKHOFF