Werkschau und Mitmachtheater beim Verein Kindsköpp

Von: Lisa Schmedemann

Die ersten Schritte: Nachwuchsschauspieler erarbeiten sich ihr Theaterstück. © liz

Die „Kindsköpp“ arbeiten gerade an ihrem aktuellen Stück. Am kommenden Samstag wird es dazu eine Werkschau geben.

Dietzenbach – Als Ehemann und Sohn hat er’s nicht leicht: Als Inhaber des Familienbetriebs „Dieters Fritten-Box“ steht der Gastronom, gespielt von „Kindskopp“ Dilayla, zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite steht seine Gattin Jasmin, auf der anderen seine Mutter Hilde. Da lassen Reibereien und Meinungsverschiedenheiten nicht lange auf sich warten.

Was es mit dem Stück auf sich hat, erörtern „die Kindsköpp“ Dilayla, Ella und Finja zusammen mit ihrer Trainerin Christiane Kreuchauff. Gemeinsam erarbeiten sich die Mädchen im Kinder- und Jugendtheater, das im Altstadt-Theater (Schäfergasse 22) beheimatet ist, das Stück Schritt für Schritt. Dabei stehen nicht nur die schauspielerischen Aspekte im Vordergrund, sondern auch das, was sich hinter, neben und vor der Bühne abspielt. Bei ihrer Generalprobe für die „Werkschau“ ihres Stückes, die für den kommenden Samstag angesetzt hat, spielten die Mädchen zum ersten Mal mit Mikrofonen. „Das war erst mal richtig komisch, seine Stimme so laut zu hören“, beschreibt Ella, die in die Rolle der Jasmin schlüpft. Die Zehnjährige ist sowohl die Jüngste als auch die Älteste in der Runde: Während Dilayla (14) und Finja (12) erst vor Kurzem dazugestoßen sind, bringt Ella schon etwas Kindskopp-Erfahrung mit. Was jedoch für alle neu ist, ist die Bühnentechnik: Wann setzt das Licht ein, wann müssen die Mikrofone eingeschaltet werden? Die Antworten auf diese Fragen erarbeiten sich die Mädchen selbst – durch Ausprobieren.

Auf der Suche nach Nachwuchs

Das Theater richtet sich an Kinder und Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren. Naturgemäß ist die Gruppe nun auf die drei Mädchen geschrumpft. „Wir haben also wieder Plätze frei“, sagt Trainerin Christiane Kreuchauff, die die Nachwuchstalente inzwischen seit zehn Jahren auf die Bühne begleitet. Immer samstags zwischen elf und 13 Uhr trifft sich die Gruppe, um gemeinsam an Schauspieltechniken und Bühnenpräsenz zu arbeiten. Dabei werden weniger vorhandene Stücke nachgespielt, als mehr die Werke gemeinsam erarbeitet oder selbst Neues kreiert. „Die Kinder können sich nicht nur kreativ ausleben, sondern auch persönlich weiterentwickeln“, informiert die Trainerin. Neben den ersten Schauspielerfahrungen sammeln die Kinder dabei noch weitere Fertigkeiten, wie Kreuchauff erläutert: „Es geht um die eigene Bühnenpräsenz und damit um Selbstsicherheit, aber auch um die Gruppendynamik.“ Zum zehnjährigen Jubiläum des Vereins sollen neben diesen Grundpfeilern neue Aspekte hinzukommen. Mit den Theater-Inhabern Christoph Visone und Susanne Fey haben die „Kindsköpp“ zwei Schauspieler an der Seite, die sie professionell unterstützen. „Wir haben verschiedene Übungen zur Körpersprache und Stimmbildung vorbereitet“, verrät Visone. Doch auch verschiedene Schauspieltechniken – etwa die Meisner-Technik, bei der man sein Gegenüber spiegelt – werden die Theater-Inhaber mit „den Kleinen“ üben.

Die Mädchen haben inzwischen über die Musikauswahl sinniert und festgelegt, mit welchen Liedern sie ihren Imbiss-Sketch untermalen wollen. Ob und wie sich die Wirkung der Musik entfaltet, wird sofort ausprobiert. Allein den Nachwuchstalenten dabei zuzuschauen, wie sie sich „ihr“ Stück erarbeiten, ist spannend und selbst für den Beobachter lehrreich. „Es macht einfach so viel Spaß“, findet Ella. „Dafür stehe ich sogar früh auf.“ Dilayla ergänzt: „Wir kannten uns alle vorher nicht, aber das spielt gar keine Rolle.“

Eine neue, wichtige Erfahrung werden die Nachwuchsschauspielerinnen am Samstag, 4. Februar sammeln: Dann lädt der Verein von 12.15 bis 15.15 Uhr zur Werkschau ein. Zum ersten Mal vor einem Publikum zu spielen, sorgt natürlich für Lampenfieber. „Das gehört dazu“, meint Ella zu ihren Mitstreiterinnen. Zwar stand sie bereits in einer Nebenrolle auf der Bühne, aber aufgeregt ist sie in ihrer ersten Rolle als Jasmin trotzdem. Christiane Kreuchauff betont: „Wir nennen es bewusst ‚Werkschau‘, weil es noch nicht fertig ist.“ So werde das Publikum zum Teil des Entstehungsprozesses und kann sich anschließend auf ein Mitmach-Training mit den „Kindsköpp“ freuen. Der Eintritt ist frei, um Reservierungen wird gebeten: kindskoepp@theater-dietzenbach.de

Infos im Internet

kindskoepp.theater-dietzenbach.de