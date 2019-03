Fernwärmekunden hoffen, dass das Monopol der Versorger fällt

Nach dem Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt hoffen Fernwärmekunden, dass das Monopol der Versorger fällt.

Dietzenbach – Das Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt macht den Fernwärmekunden in Dietzenbach Hoffnung, das Monopol auf dem Energiesektor könne fallen. Die Richter hatten klargestellt, dass die Energieversorgung Offenbach (EVO) und ihre 50-prozentige Tochter, die Energieversorgung Dietzenbach (EVD), nicht berechtigt seien, eine mit Kunden vertraglich vereinbarte Preisänderungsklausel einseitig durch öffentliche Bekanntmachung zu ändern. Vielmehr müsste es eine übereinstimmende Erklärung beider Vertragspartner geben, damit die Preiserhöhung wirksam ist. Das hatte auch schon das Landgericht Darmstadt in erster Instanz so geurteilt, woraufhin EVO und EVD in Revision gegangen sind. Geklagt hatte in beiden Fällen der Bundesverband der Verbraucherzentralen (VZBV). „Das Urteil stärkt die Rechte von Fernwärmekunden“, sagt VZBV-Rechtsexpertin Kerstin Hoppe. Zudem habe das Oberlandesgericht klargestellt, dass allgemeine vertragliche Grundsätze auch im Fernwärmesektor gelten, betont Hoppe weiter.

Ein „krachendes Urteil“, finden die Dietzenbacher Karlheinz Kremer und Manfred Schaffeld von der Interessengemeinschaft EVO, die wie die Interessengemeinschaft (IG) Energie mit Spannung darauf warten, wie die beiden Energieversorger nun weiter vorgehen. Kremer vermutet: „Sie legen Berufung ein und wenn sie merken, sie verlieren, ziehen sie diese zurück.“ Denn ein höchstrichterlicher Spruch vor dem Bundesgerichtshof, der vom Oberlandesgericht in seiner Urteilsverkündung nahegelegt wird, würde den deutschen Fernwärmemarkt komplett aufwirbeln. „Das wäre viel wert“, sagt Kremer. „Die Frage, ob ein Fernwärmeversorgungsunternehmen zur einseitigen Änderung einer Preisänderungsregelung befugt ist, kann sich in einer Vielzahl künftiger Fälle stellen, und erscheint höchstrichterlich noch nicht abschließend geklärt“, heißt es in der Urteilsbegründung. Da eine Revision möglich ist, ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.

Manfred Geske, einer der Sprecher der IG Energie, nennt das Urteil „eine Zusammenfassung des Unvermögens, was da bislang gelaufen ist“. Er und seine Sprecherkollegen monieren seit Jahren die unverhältnismäßigen Fernwärmepreise im Vergleich zu anderen Energieträgern wie etwa Gas. Doch durch den Anschluss- und Benutzerzwang in Dietzenbach können sie gar nichts anderes machen, als mit Fernwärme zu heizen. „Wir sind abhängig“, beklagt Doris Schamell von der IG Energie. Denn Gasleitungen zu ihren Häusern existieren nicht.

In diese Kerbe schlägt auch der VZBV-Energiereferent Thorsten Kasper: „Die rechtlichen Grundlagen der Fernwärmeversorgung sind rund 40 Jahre alt und müssen dringen reformiert werden.“ So manche rechtlichen Standards und Transparenzvorschriften, die in anderen Sektoren inzwischen selbstverständlich sind, seien am Fernwärmesektor vorbeigezogen, konstituiert er. Kremer betont, dass es wichtig sei, das Monopol zu knacken: Dadurch würden sich die Preisscharmützel von selbst erledigen. Denn wenn die Preise erhöht würden, könne der Kunde den Versorger einfach wechseln. Er fordert: „Der Wettbewerb muss kommen.“

Die beiden Energieversorger verweisen darauf, dass man sich an die branchenübliche Praxis gehalten und in gutem Glauben gehandelt habe, sagt EVO-Sprecher Harald Hofmann auch im Namen der EVD. Das Oberlandesgericht habe beim Verkündungstermin auch darauf hingewiesen, dass das Handeln von EVO und EVD keine Irreführung durch vorsätzliche Täuschung gewesen sei. Ob sie Rechtsmittel einlegen, sei ebenso wie das weitere Vorgehen noch nicht entschieden, sagt Hofmann. VON RONNY PAUL