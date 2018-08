Winzer zufrieden mit Weinfest: „Ein fantastisches Publikum“

Dietzenbach - Dass Wein ab einer gewissen Außentemperatur nicht mehr so gefragt ist, dürfte keine Überraschung sein. Von Burghard Wittekopf

Aber auch wenn die Winzer und andere Standbetreiber teils einen geringen Umsatzrückgang verzeichneten, so fällt das Resümee der Verkäufer auf dem Europaplatz doch äußerst positiv aus.

Das 24. Weinfest ist zu Ende gegangen. An zehn Tagen kamen erneut viele Besucher und verbrachten schöne Stunden zusammen. Viele trafen Freunde, andere kamen und suchten sich einen freien Platz an einem der Stände, um ein Schwätzchen mit den Weinprofis zu halten. Ein wenig einfacher als in den vergangenen Jahren war es ja schon, einen solchen freien Platz zu finden. Das lag nach Meinung vieler Standbesitzer an dem sehr warmen Wetter, denn Deutschland erlebt nach 2003 wieder einmal einen Jahrhundertsommer mit Temperaturen zwischen 35 und knapp unter 40 Grad. Beide Jahre ähneln sich, denn auch 2003 machte sich der Regen rar und statt eines Jahrhundertweins konnten die Winzer 2003 nur eine magere Ernte einfahren. So warten die Winzer sehnsüchtig auf Regen.

Jeder, der das Weinfest besucht hat, konnte am eigenen Leib die Hitze spüren. Aber laut den Standebetreibern hat es den Gästen dennoch sehr gut gefallen. Die Stimmung war gut, wie immer eigentlich, wenn der Europaplatz zum Weindorf wird. Wein allerdings wurde dann doch weniger getrunken als sonst. So sprachen einige Winzer von einem geringeren Umsatz. Manche vermuten einen Rückgang um 10 bis 30 Prozent, andere konnten das nicht bestätigen. „Es war einfach zu heiß“, sagten alle. Um fünf Uhr nachmittags sei „Tote Hose“ gewesen. Erst als die Temperaturen angenehmer waren, wagten sich die Gäste auf den Europaplatz. Die Abende waren entsprechend gut besucht.

Aber natürlich hatten nicht nur die Besucher unter den Temperaturen zu leiden, sondern vor allem auch die Mitarbeiter hinter den Standtheken oder an den Grills. „Wir sind mit dem Umsatz sehr zufrieden“, sagte Sebastian Hackner vom Bio-Weinstand Götz. Seinen Angaben zufolge wurde viel mehr Weinschorle und Wasser getrunken als sonst. „Unser Blanc de Noir und unser Bio-Wein haben inzwischen viele Freunde gefunden, sodass der Stand immer gut besucht war.“

Einer, der von Anfang an seinen Stand beim Weinfest aufgebaut hat, ist Günter Martin vom Weinhof Martin. „Ja, es wurde viel mehr Schorle getrunken und reichlich Sommerwind“, bestätigt der Winzer. „Aber auch viel Wein“ fügt er hinzu. Sein Stand sei jedenfalls immer gut besucht gewesen. Bei Leander Hilgert wurde sogar Rotwein verkostet. „Aber natürlich nur gekühlter“, sagte Stand-Chefin Sabine Hilgert. Ansonsten liefen der trockene Riesling, der Grauburgunder und der Gelbe Muscatella sehr gut.

Am Stand von Jeffrey und Gina Levy gab es wieder verschiedene Fischvarianten. Beide äußerten sich sehr zufrieden über das Weinfest. „In Dietzenbach findet man nur nette Leute und es ist ein fantastisches Publikum“, sagte der Fischspezialist. Besonders gut kam seinen Angaben nach der „Garnelen-Abend“ an. Auch das neue Sicherheitskonzept findet er gut. „Die Leute waren immer präsent.“ Björn Speidel und Ana Acimovic bedienten am Stand von Weinhaus Werner, an dem es Badische Weine gab. Speidel servierte hauptsächlich Gewürztraminer Spätburgunder.

Viel Zulauf hatten Karl und Liselotte Kulick. Sie boten Weine aus dem Weinanbaugebiet Groß-Umstadt an. „Es gibt mal gute Jahre und mal weniger gute“, sagte der Winzer. Dieses Jahr habe es trotz der Wärme gepasst. Viel Lob vergab er an die Stadt und die Mitarbeiter, die alles „perfekt organisiert hatten und immer vor Ort waren“. Zum ersten Mal dabei waren Andrea Robens und Amandeep Singh. Die beiden sind die neuen Betreiber der Ratsstube. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Fest“, sagte Robens. „Aber es war viel Arbeit, denn wir haben mit dem Restaurant und dem Weinfest eine Doppelbelastung.“ Amandeep betonte auch: „Für uns gab es natürlich erst einmal viel zu lernen.“

Und wie läuft es eigentlich, wenn man bei diesen Temperaturen Suppe verkaufen möchte? Nicole Eck jedenfalls zieht mit ihrem Stand „Die Suppe“ ein positives Fazit. „Trotz der Wärme kamen die Gäste.“ Getrunken wurde bei ihr natürlich viel Wasser und Schorle, aber auch der Rosé-Wein kam gut an.