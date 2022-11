Zirkus Chicana und Musikschule inszenieren Dornröschen im dietzenbacher Capitol

Spagat in der Schwebe: Theater gepaart mit Trapezakrobatik, Tuch- und Balljonglage, Laufkugeln, Diabolo und Tanz präsentieren die Zirkus-Artisten. © Wittekopf, Burghard

Das Dietzenbacher Capitol verwandelt sich für drei Tage in eine Märchenwelt mit Eulen, Rosenhecken, wunderschönen Prinzessinnen, bösen Hexen und einem verwunschenen Königreich.

Dietzenbach - In einer Gemeinschaftsproduktion präsentieren der Zirkus Chicana, die Musikschule Dietzenbach, die Künstlerin Uschi Heusel und das Technikteam des Dietzenbacher Capitols das romantische Märchen „Dornröschen.“

Über 80 junge Künstler zwischen fünf und 15 Jahren haben seit den Herbstferien fleißig geübt und nun ist es soweit: Die erste Aufführung ist traditionell für Dietzenbacher Schulkinder gedacht und schnell füllt sich der Saal. Nachdem alle im Publikum ihre Plätze gefunden haben, beginnt die Vorstellung.

Es ist natürlich nicht nur ein einfaches Märchen, sondern Theater gepaart mit Trapezakrobatik, Tuch- und Balljonglage, Laufkugeln, Diabolo und Tanz. Die Gäste erwartet ein wuseliges Spektakel mit künstlerischen Einlagen und einer aufwendigen Bühnenshow. Die Bühnenbilder sind – wie schon in den vergangenen Jahren – von der Dietzenbacher Künstlerin Uschi Heusel entworfen und gemalt worden. Wunderschöne aufwendige Zeichnungen schmücken die Leinwand im hinteren Teil der Bühne und versetzen den Betrachter in eine Fantasiewelt, bestehend aus einem Märchenschloss mit großem Festsaal oder einem Zauberwald.

Akrobatische Einlagen zum Märchen Dornröschen: Auf einem Ball balancieren und sich dabei Reifen zuwerfen, erfordert viel Übung. © Wittekopf, Burghard

„Alles hier ist live“, sagt Zirkusdirektorin Sheila Williams-Gräf, die mit ihrer Mutter Diana Williams und ihrer Schwester Lea seit Monaten an der Choreografie, den Kostümen, dem Text und der Musik gearbeitet hat. Auch in diesem Jahr spielt eine Gruppe der Musikschule Dietzenbach, die von Joachim Neumann und Christian Tutschek geleitet wird, die Stücke. Die Märchenerzählerin ist dieses Mal Anne Daur-Lyrhammer. Zwischen den Schauspieleinlagen erleben die Zuschauer akrobatisch anspruchsvolle Einlagen oder schauspielerisch gekonnte Szenen. Die Choreografie ist an das Original-Märchen angelehnt und durch viele zirzensische Einlagen geschmückt.

Die sehenswerte Veranstaltung wird heute und morgen jeweils um 15 Uhr im Dietzenbacher Capitol aufgeführt. Karten sind online und Resttickets an der Tageskasse erhältlich. (Burghard Wittekopf)

Infos unter: www.ticket-dietzenbach.de