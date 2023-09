Wieder Knöllchen-Ärger in Dietzenbach: Bürgermeister schiebt Schuld dem Ordnungsamt zu

Von: Barbara Scholze

Während einer Veranstaltung in Dietzenbach bekommen mehrere Gäste einen Strafzettel. Bürgermeister Dieter Lang nimmt die Verwarnungen am nächsten Tag zurück.

Dietzenbach – Eine Frühjahrs-Veranstaltung in einem örtlichen Autohaus, das für glanzvolle Einladungen mit Vertretern aus Politik, Verwaltung und Unternehmen, mit Kunden und Prominenz der benachbarten Metropole bekannt ist, hat nun eine politische Anfrage nach sich gezogen. Wie inzwischen seitens der Verwaltung bestätigt, haben zahlreiche Gäste der abendlichen Zusammenkunft im geladenen Kreis während der Veranstaltung ein Knöllchen wegen widerrechtlichen Parkens kassiert. Indes dürfte die Freude im Nachhinein groß gewesen sein: Am nächsten Tag hat Bürgermeister Dieter Lang, nach eigenen Aussagen selbst Gast des Events, die Verwarnungen zurückgenommen. Trotz eindeutiger Beschilderung rund um das Gelände des Händlers.

Grund genug für den Stadtverordneten Jürgen Balzar (parteilos), eine politische Anfrage auf den Weg zu bringen. Sauer aufgestoßen sei ihm ein ungerechtes Handeln in der Praxis des Knöllchenverteilens. „Es geht um die Strafzettel und deren Handhabung zwischen Null-Toleranz und ganz viel Toleranz“, teilt er mit. Damit spielt Balzar vor allem auf einen stadtbekannten Ordnungshüter an, der im Parkalltag grundsätzlich keine Gnade walten lässt. Von der Verwaltung wollte Balzar wissen, warum sich die Ordnungsbescheide in Luft auflösen konnten und auf welcher rechtlichen Grundlage.

Ordnungsamt sollte bei Parkplatzsuche in Dietzenbach unterstützen

Indes gibt es auf mehrere der Balzarschen Fragen seitens des Rathauses keine Antwort. Vielmehr zieht sich der Bürgermeister darauf zurück, dass ein Fragerecht des Stadtverordneten auf „Selbstverwaltungsangelegenheiten“, also Angelegenheiten der örtlichen Gemeinde beschränkt sei. Bei der Rücknahme der Strafzettel handele sich aber um „Auftragsangelegenheiten“, die durch Bundes- oder Landesgesetz den Kommunen zur auftragsweisen Ausführung übertragen würden. „Es besteht keine Veranlassung, Fragen in Auftragsangelegenheiten zu beantworten“, teilt Bürgermeister Lang mit.

Darüber hinaus zeigt der Verwaltungschef dennoch bei der Erläuterung der Angelegenheit in Richtung seiner Mitarbeiter. „Die Stadtpolizei hatte an diesem Abend den Auftrag, den Besuchern bei der Parkplatzsuche beratend, helfend und unterstützend zur Seite zu stehen“, schreibt er. Es hätte „ähnlich“ sein sollen, „wie dies bei anderen größeren Veranstaltungen, unter anderem beim Moscheeverein auch praktiziert wird.“ Allerdings sei dies bei den Kollegen vor Ort „aufgrund eines Kommunikationsproblems“ nicht angekommen. Auf eine Pressenachfrage unserer Zeitung hin teilt Lang des Weiteren mit: „Überall dort, wo Menschen zusammenarbeiten, können Missverständnisse oder Fehler in der Kommunikation vorkommen.“

Wobei die Mitarbeitenden der Ordnungsbehörde über das Jahr hinweg einen guten Job machten. Für ihn sei die „Kommunikationsproblematik“ indessen Anlass genug gewesen, von der Möglichkeit des „pflichtgemäßen Ermessens“ Gebrauch zu machen und die Verfahren einzustellen. Den entsprechenden Ermessensspielraum sieht das Ordnungswidrigkeitengesetz mit dem Opportunitätsprinzip vor. Danach muss nicht jede Ordnungswidrigkeit zwangsläufig ein Verwarnungsgeld nach sich ziehen. Allerdings darf auch nicht jeder Entscheider nach eigener Laune handeln, immer zu beachten ist etwa der Gleichheitsgrundsatz, den Balzar in seiner Anfrage anmahnt.

Von 45.000 Verwarnungen im Jahr werden monatlich 25 Verwarnungen zurückgezogen

Da er selbst anwesend war, habe er vor Ort noch von den Verwarnungen erfahren, berichtet Dieter Lang. Er selbst habe keine Ordnungswidrigkeit begangen, betont er. Der Magistrat habe dann im Mai von dem Vorgang Kenntnis genommen. Grundsätzlich handele es sich bei Verwarnungen um geringfügige Ordnungswidrigkeiten, Gründe für eine Einstellung könnten auch sein, dass der Betroffene unbekannt verzogen sei, außerhalb der EU wohne, bar bezahlt habe oder ein „ausländisches Kennzeichen“ führe. Von etwa 45 000 Verwarnungen im ruhenden und fließenden Verkehr pro Jahr würden monatlich rund 25 Verwarnungen eingestellt.

Die eigentlich vorgesehene Beratung durch die Ordnungspolizei finde ebenso beim Herbstmarkt der Waldorfschule oder bei Events im und am Hessentagspark statt. Unternehmen und Bürger könnten sich bei Interesse an die zuständige Ordnungsbehörde wenden. Was die Rücknahme einer ausgesprochenen Verwarnung angehe, so habe jeder Bürger das Recht, bei der Verwaltungsbehörde, die den Bescheid erlassen hat, Einspruch einzulegen. Dass sich Betroffene - wie im Falle des Autohauses - auch direkt an den Bürgermeister wenden können, bestätigt Lang in diesem Zusammenhang nicht. (Barbara Scholze)