Zugeparkte Gehwege unter Beobachtung

Dietzenbach - „In den letzten Jahren hat sich die Unsitte wieder verbreitet, dass einige Autofahrer die Hälfte oder mehr eines Gehweges zuparken“, lautet die Begründung der Grünen-Fraktion für einen Antrag an den Magistrat. Von Ronny Paul

Grünen-Fraktionschefin Andrea Wacker-Hempel forderte die Verwaltung im Haupt- und Finanzausschuss dazu auf, der Unsitte entgegenzuwirken. Darauf entgegnete Bürgermeister Jürgen Rogg; „Grundsätzlich ist Parken auf Gehwegen verboten, es sei denn es ist besonders gekennzeichnet.“ Erweiterte Parkverbotszonen hätten zur Folge, dass die Parkplatznot größer werde, sagte der Bürgermeister. CDU-Stadtverbandschef Stephan Gieseler berichtete, er wohne in einer solchen Straße, in der alles zugeparkt werde, obwohl jeder Anwohner einen Stellplatz beziehungsweise eine Garage zur Verfügung habe. „Dort sind viele schöne Dinge drin, nur meist kein Auto.“ Gieseler forderte, wenn das Geschrei wegen der ersten Knöllchen komme, „müssen wir auch den Mut aufbringen und sagen: Wir wollen das so“. Helga Giardino vom Ausländerbeirat berichtete von Slalomfahren in der Idsteiner Straße: „Es wundert mich, dass dort am Wochenende keine Knöllchen verteilt werden.“

Der Fachbereich Sicherheit und Ordnung kündigt in einer gestern eingereichten Mitteilung an, dieses Thema vermehrt in den Fokus zu nehmen. Häufig sei zu beobachten, „dass Eltern mit Kinderwagen, Senioren mit Rollatoren, Rollstuhlfahrer oder Rad fahrende Kinder (bis acht Jahren müssen sie, bis zehn Jahren dürfen sie den Fußweg befahren) vom Gehweg auf die Fahrbahn wechseln müssen, weil Autos Teile des Weges zuparken“.

In der Kreisstadt ist das Gehwegparken an einigen Stellen gestattet, wie etwa in der Dreieichstraße zwischen den Hausnummern 18 bis 26 und 36 bis 40 oder der Babenhäuser Straße 49. Ebenso sei bei beidseitigem Parken darauf zu achten, dass eine Straßenrestbreite von mindestens drei Metern gegeben ist. „Ist dies nicht der Fall, ist das beidseitige Parken unzulässig“, heißt es weiter.

Diese Regelungen haben sicherheitsrelevante Gründe – Stichwort Rettungswege – und sind demnach dringend einzuhalten. Ein Schwerpunkt bei Kontrollen werde daher zukünftig das Ahnden von Gehwegparken sein, etwa in der Aue-, der Römer- oder Querstraße. Wer dort auf dem Gehweg parkt, muss mit mindestens 20 Euro Verwarngeld rechnen. (Ron)

