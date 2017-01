16-Jährige veröffentlicht mäusemäßig gutes Erstlingswerk

Dreieich - Bei Isabella und Alvina Harroider sind die Mäuse los: Die beiden Schwestern haben das Kinderbuch „Lilos Abenteuer“ herausgebracht. Die Mäuse-Geschichte stammt aus der Feder der Älteren, die Bilder dazu steuerte die Jüngere bei. Von Cora Werwitzke

Die ersten 100 Exemplare der im Selbstverlag erschienenen Lektüre sind bereits vergriffen. Die Sprendlinger Familie hat aber bereits für Nachschub gesorgt. Schreiben ist für Isabella Harroider (16) keine Pflichtaufgabe, sie setzt sich gerne hin, um ausgedachte Geschichten zu Papier zu bringen. „Schon als ich so zehn, elf Jahre alt war, habe ich ,Lilos Abenteuer‘ angefangen“, erzählt sie. In Freistunden in der Schule schrieb sie Teile der Geschichte nieder – noch ohne zu ahnen, dass daraus mal ein Buch werden würde. Unterstützung bekam sie dabei unter anderem von ihrer Klassenlehrerin.

Nach etlichen Umschreibe-Aktionen kam Isabella auf die Idee, das Mäuse-Werk zu veröffentlichen. „Das war 2014 – in dem Jahr bin ich mit meinem Vater dann auch auf die Buchmesse gegangen.“ Die beiden schauten sich nach Verlagen um und ließen bei dem einen oder anderen auch ein Skript zurück. „Ein Verlag hatte sogar Interesse, aber das hat dann nicht funktioniert“, schildert die Weibelfeldschülerin. So entschied sich die Familie, das Buch bei „Books on Demand“ selbst zu veröffentlichen. Nur zwei Dinge ließen die Harroiders extern machen: den sogenannten Buchblock, sprich der Einrichtung der Seiten, und die Zeichnung auf dem Cover. Alles andere von der Illustration bis zum Vertrieb hat die Sprendlinger Familie selbst in die Hand genommen. „Das war auf jeden Fall mehr Arbeit als gedacht“, sagt Vater Peter Harroider schmunzelnd, der als Architekt seine Brötchen verdient.

+ © cor Tochter Alvina (13) hat das Zeichentalent ihres Vaters geerbt und bekam von der älteren Schwester ihren ersten „Illustratoren-Auftrag“ auf den Schreibtisch. „Erstmal musste ich üben, wie man Mäuse richtig malt“, berichtet die Ricarda-Huch-Schülerin, die in ihrer Freizeit beim RuF Sprendlingen voltigiert. Nach ein paar Versuchen klappte das immer besser und den Sommer 2015 verbrachte sie oft hochkonzentriert mit ihrem Aquarellzeichenblock: „Ich habe immer erst mit dem Bleistift vorgezeichnet und dann mit Aquarellstiften ausgemalt“, erzählt sie. Oft war dabei perspektivisches Zeichnen gefragt. „Besonders schwer war ein Bild, an dem die Mäuse an einem Tisch sitzen.“ Erst stimmte die Perspektive nicht, „so dass wir ein Teil des Bildes unauffällig herausgeschnitten und neu gemacht haben“, plaudert sie aus dem Künstler-Nähkästchen.

Nach all der Vorbereitungszeit waren die Mädchen sehr aufgeregt, als das Paket mit den ersten 100 Exemplaren zu Hause eintraf. „Als ich das Buch in der Hand hielt, war das echt ein tolles Gefühl“, erzählt Isabella. Wer wissen möchte, um was es in dem 60 Seiten starken Kinderbuch (das auch als E-Book erhältlich ist) geht, findet auf dem Klapptext folgende Zeilen: „Hallo, ich heiße Lilo und bin eine Maus. Vor kurzem bin ich große Schwester geworden. Komm doch mit, wenn du magst, und schau dir mein aufregendes Leben an. Wir werden gemeinsam meinen Geburtstag, meine erste Übernachtung, einen spannenden Urlaub und viele weitere Abenteuer erleben. Bis bald!“

Auf die Frage, warum sie gerade ein Kinderbuch verfasst hat, weiß Isabella eine einfache Antwort: „Wir haben es früher geliebt, wenn uns Geschichten vorgelesen wurden.“ Genau deshalb hat sie inzwischen auch schon Lesungen gehalten, um Kinder fürs geschriebene Wort zu begeistern. Das erste Mal hörte ihr eine ganze Kindergartengruppe in der Kita ihrer Cousine in Frankfurt zu, dann folgten Lesungen im Buchladen in Langen und bei „Gut gegen Nordwind“ in Sprendlingen. Inzwischen hat Alvina auch noch Illustrationen laminiert, die das junge Publikum während der Vorlesestunde herumreichen kann, und ein Ausmalblatt kreiert, das Kinder später selbst bunt gestalten können.

Weitere Lesungen sollen folgen, Ideen für ein zweites Buch hätte Isabella zwar auch, aber die Zeit ist zu knapp. Neben der Schule spielt die 16-Jährige Badminton bei der SKG Sprendlingen, betreibt Yoga und nimmt Klavierstunden bei der Musikschule. „Aber vielleicht nach dem Abitur“, stellt sie in Aussicht. Wer sich für das Erstlingswerk interessiert, kann sie per E-Mail unter info.isa-buch@gmx.de kontaktieren oder das Werk bei Buchläden beziehungsweise im Internet bestellen (ISBN: 9783739214610).