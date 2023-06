Abschied aus Buchschlag nach 27 Jahren

Von: Nicole Jost

Sabine van Dedem (rechts) reicht ihr Vorstandsamt der Johanniter Hilfsgemeinschaft an Kathrin Diehl weiter. © jost

Buchschlag ist seit 27 Jahren ihr Zuhause, die drei Kinder sind dort aufgewachsen und jetzt kommt die Zeit für Veränderung: Frits Baron van Dedem und seine Frau Sabine ziehen im Herbst in die Niederlande. Aber natürlich nicht ohne ihre Ehrenämter gewissenhaft zu übergeben. Der Niederländer Frits van Dedem ist seit 25 Jahren im Vorstand des Rockenberg-Vereins und die gebürtige Norddeutsche Sabine van Dedem ist die Vorsitzende der Johanniter Hilfsgemeinschaft Dreieich.

Dreieich - Elf Jahre lang hat sich Sabine van Dedem (67) als Vorsitzende engagiert. Die Organisation wurde vor 14 Jahren gegründet, als die Bürgerhilfe das Haus Dietrichsroth in die Hände der Johanniter abgegeben hat. Von zehn ist der Verein auf über 100 Mitglieder angewachsen. „Unsere Hauptaufgabe ist es, die Bewohner im Haus zu unterstützen und ihr Leben zu verschönern“, erklärt Sabine van Dedem. Die Organisation von klassischen Konzerten für die Bewohner, Stunden mit dem Therapiehund oder auch die Unterstützung des Kneipp-Therapiekonzeptes sind nur wenige Beispiele. „Auch der Raum der Stille für die Bewohner, die Angehörigen und die Mitarbeiter war mit einer Spendensumme von 30 000 Euro ein wichtiger Meilenstein für uns“, erklärt van Dedem.

Intensive Zeit

„Für mich ist es jetzt ein positiver Abschied. Es war eine intensive Zeit, ich war selbst oft in Haus Dietrichsroth. Aber ich glaube auch an das Prinzip des kleinen Engagements, an die Bedeutung der kleinen Geste. Das war immer mein Motor“, berichtet die scheidende Vorsitzende.

Mit Kathrin Diehl (52) übernimmt erneut eine Buchschlagerin diese Aufgabe. Die Juristin ist Mutter von drei Kindern und freut sich auf ihr Ehrenamt: „Ich habe eine lange Liste mit Ideen, aber ich habe noch keine Priorität. Der musikalische Aspekt wird auch für mich wichtig sein“, kündigt sie an. Sabine van Dedem sagt: „Ich bin nicht traurig, ich lasse jetzt los. Kathrin wird es anders machen und sicher toll. Ich weiß aus eigener Erfahrung: Ehrenamt macht glücklich.“

Wichtiger Beitrag

Während sich seine Frau um das Wohlbefinden alter Menschen bemüht hat, hat sich Frits van Dedem für jugendliche Straftäter und deren Bildung engagiert. Seit 2003 ist er Vorsitzender des Vereins, der jungen Gefangene darin unterstützt, aus dem Strafvollzug zurück in ein selbstbestimmtes Leben zu finden. Rund 40 000 Euro generiert der Verein an Spenden, um beispielsweise Nachhilfeunterricht zu finanzieren, damit die jungen Männer einen Schulabschluss haben, wenn sie aus dem Gefängnis kommen. „Diese jungen Männer sind meist nicht nur einmal im Gefängnis. Da ist unsere Arbeit ein wichtiger Beitrag und jeden Versuch wert – auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Darüber hinaus ist es der beste Opferschutz, wenn es gelingt, die Jungs wieder auf einen guten Weg zu bringen“, ist Frits van Dedem überzeugt.

Mit Volkswirtin Irmgard Thießen (Vorsitzende), Jugendrichterin Nicola Lindner (stellvertretende Vorsitzende) und Juristin Ulrike Kornemann (Schatzmeisterin) hat sich der Verein, der vor mehr als 45 Jahren von Dr. Martin und Dr. Dorothee Kaltenbach gegründet wurde, neu aufgestellt. „Unsere Mission ist es, die jungen Männer aus ihrem Teufelskreis heraus zu holen. Es ist auch wichtig, unseren Verein in die nächste Generation zu tragen“, hat sich Irmgard Thießen mit ihrem Team vorgenommen.

Absolute Bereicherung

Frits van Dedem zieht nach so vielen Jahren freiwilliger Arbeit für die gute Sache Bilanz: „Ein Ehrenamt bedeutet eine absolute Bereicherung für das eigene Leben. Wenn man sieht, was wir gemacht haben: Mit dem Altenheim und dem Gefängnis haben wir beide den Einstieg in Welten gewagt, die wir sonst wahrscheinlich nie betreten hätten.“

Ab dem Herbst geht es für beide in die Nähe von Den Haag, wo auch zwei der drei inzwischen erwachsenen Kinder leben.

Rockenberg-Verein: Ehrenvorsitzende Dorothee Kaltenbach (Mitte) und Frits van Dedem übergeben an Nicola Lindner (von links), Irmgard Thießen und Ulrike Kornemann. © Jost