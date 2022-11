Abschied vom Götzenhainer Kunstweihnachtsbaum

Von: Nicole Jost

Tatkräftige Hilfe bei der Gestaltung des Kunstweihnachtsbaums: Margarethe Habernoll freut sich auf den Moment, wenn der Baum den Dorfplatz erhellt. © jost

Die Vorarbeiten sind in vollem Gange und die Passanten, die zufällig vorüber kommen, bleiben interessiert stehen. Die schöne Tanne steht schon auf dem Götzenhainer Dorfplatz und Margarete Habernoll hat die Kunstinstallation unter dem Baum arrangiert: Es ist eine Acht, das Unendlichkeitszeichen. Rund um den Baumstamm, gelegt mit den Baumscheiben einer Nordmanntanne – und die Tannenbündel dazu markieren den zweiten Kreis, rund um den Brunnen in den Wasserrinnen, auf dem der goldene Engel von Ottmar Hörl thront.

Dreieich - „Der Engel bekommt noch seinen eigenen Lichtschein, wenn auch die Lichter am Baum strahlen“, erläutert Habernoll und sagt weiter: „Das Unendlichkeitszeichen passt so gut zu dem 30. Baum hier auf dem Dorfbrunnenplatz, der auch mein letzter Kunstbaum sein wird“, kündigt sie an. Es ist ein Abnabelungsprozess – die Götzenhainerin ist dabei durchaus ein bisschen wehmütig. „30 Jahre sind eine lange Zeit“, sagt die Kuratorin der Bäume, die in der Vorweihnachtszeit in Götzenhain längst ihren festen Platz haben. Auf dem Dorfplatz – wie auch in den Köpfen und Herzen der Menschen, die hier leben.

Umso mehr freut sich Habernoll über die Unterstützung bei der Inszenierung ihres letzten Baumes: „Bei der Beleuchtung und bei der Installation helfen Ralf Kudernak, Jörg Kreuzer und Reinhold Gerhardt. Das sind meine persönlichen Engel für dieses Jahr“, freut sie sich über die Unterstützung.

Das eigentliche Baum-Beleuchten wird keine eigene Aktion, aber Margarete Habernoll verbindet den Start, das erste Erstrahlen ihres letzten Baumes, mit einem wichtigen Ereignis für Götzenhain: Pfarrerin Barbara Schindler wird am ersten Advent um 17 Uhr offiziell in ihr neues Amt eingeführt. „Wenn die Götzenhainer aus der Kirche kommen, wird der Baum leuchten“, freut sich Habernoll.

30 Bäume in 31 Jahren – ein Jahr war der Platz mit einem Kran versperrt – sind auch ein guter Moment, eine Rückschau zu halten. Von Mitte der 70er bis Ende der 80er Jahre war der Platz der Bauhof der Gemeinde Götzenhain. Mit viel Widerstand, auch von Margarete Habernoll, wurde eine geplante Bebauung verhindert und ein neuer Platz vor der Kirche gestaltet. „Die Fläche lag ziemlich brach, ich wollte den Platz beleben, und so haben wir den Förderverein Alt Götzenhain gegründet“, berichtet Habernoll.

Der erste Baum stand 1991 auf dem Platz, gestaltet mit der Künstlerin Brigitte Kleinehanding und Schülern der Karl-Nahrgang-Schule. Eine bunte Installation auf goldenen Dosen, die im Baum als Ketten hängen. „Damals habe ich gehört, wie sich zwei Götzenhainerinnen unterhielten: Hast Du schon gehört, die hängen Worschtdosen in den Baum“, amüsiert sich die Initiatorin der Bäume bis heute über die ersten Berührungsängste. Es folgten viele Bäume in Kooperation mit Schulen, den Kindergärten und natürlich vielen Künstlern. Unvergessen bleiben die „Briefe an den Himmel“ im Jahr 2004, wo rund 900 Briefe in der Weihnachtszeit auf dem Dorfplatz in Vitrinen ausgestellt waren. „Die Leute standen davor und weinten über die emotionalen Zeilen“, erinnert sich Habernoll. Der „Ort der Engel“ 2009, bei dem rund 190 goldene Engel von Ottmar Hörl im Baum saßen, ist ebenfalls im Gedächtnis geblieben. Bis heute ist Götzenhain der Ort der Engel und Hörls Kunstwerke sind längst von Götzenhain aus auf allen fünf Kontinenten als Glücks- und Schutzbringer verteilt.

Es gäbe viele weitere Beispiele besonders schöner Projekte, die Habernoll mit Leben gefüllt hat. Jetzt ist also Schluss: „Man muss etwas loslassen, um die Hände für etwas Neues freizubekommen“, sagt sie zum Abschied. 30 Jahre hat sie dem Ort ein Geschenk gemacht. Auch in Zukunft möchte die Kuratorin mit Kunstaktionen den Dorfplatz füllen. „Dies ist ein Versprechen für die Zukunft.“ Jetzt wird am Sonntag aber erst einmal der letzte Kunstbaum erleuchtet.

