Acht Jahre für besonders schweren Raub

Prozess vor dem Landgericht Darmstadt zu einer Raubserie: Vier Tankstellen und einen Kiosk überfiel ein 26-jähriger Sprendlinger von August bis November 2022 in Dreieich und Langen. Nun wurde er vor der 15. Strafkammer für besonders schweren Raub zu acht Jahren Gefängnis und der Unterbringung im Maßregelvollzug verurteilt – er soll im Zustand verminderter Schuldfähigkeit gewesen sein.

Dreieich - Los ging es am 12. August im Sprendlinger Tank-Center. So beschreibt der 63-jährige Angestellte den Überfall: „Es war kurz vor 22 Uhr, als ein Mann mit Maske und Rucksack den Verkaufsraum betrat. Er hielt mir eine Waffe an den Kopf und rief: ,Kasse aufmachen!‘ Das geht aber nicht so ohne weiteres, sondern nur, wenn man etwas verbuchen will. Also kloppte er wütend darauf herum und haute dann ab.“ Der Eindruck des Zeugen: „Er war unsicher, nervös und angespannt.“ Beim ersten Mal blieb es also beim Versuch.

Kioskinhaberin ruft um Hilfe

Nummer zwei betrifft den damaligen Kiosk an der Südlichen Ringstraße in Langen am 13. Oktober. Dort verweigert die Inhaberin einfach die Kassenöffnung und ruft um Hilfe. Daraufhin steckt der Täter ein paar Zigarettenpäckchen ein und verschwindet. „Direkt danach habe ich erst mal die Tür abgeschlossen, drei Monate später habe ich komplett dicht gemacht“, erklärt die 57-Jährige. „Ich hatte große Angst, das war mein erster Überfall nach acht Jahren Kiosk. Ich musste erst mal zwei Wochen zu Hause bleiben.“

Schon am nächsten Tag der dritte Überfall: die Shell-Tankstelle in Sprendlingen. Die 52-jährige Zeugin: „,Schnell, schnell, Kasse auf‘, rief der Mann und ich schloss auf. Er griff hinein, nahm rund 400 Euro und haute ab.“ Sie sei dort nur Aushilfe gewesen und habe den Job danach geschmissen: „Ich habe am ganzen Körper gezittert. Es ging mir einen Monat schlecht.“ Etwas besser wegstecken kann Opfer Nummer vier den Schreck – an der einzigen Tankstelle Offenthals, die fünf Tage später dran ist. Der 54-jährige Bürokaufmann ist dort seit 24 Jahren beschäftigt und hält weiterhin die Stellung, trotz mulmigem Gefühl. „Ich stand gerade im Bistro-Bereich, als sich plötzlich eine Waffe auf mich richtete und ich hinter die Verkaufstheke geschubst wurde. Ich öffnete die Kasse und nahm die Hände hoch. Der Täter hielt mit der linken Hand die Pistole und nahm mit der rechten alle Scheine raus.“ Dann sei er hinaus gerannt. Hier macht der Angeklagte reiche Beute: „Es war so viel los an dem Abend. Er hat 1 950 Euro entwendet.“ Zwei tankende Autofahrer beobachten den Überfall.

Tatzeit immer kurz vor Ladenschluss

Am 2. November endet die Raubserie. Der Sprendlinger wird noch am gleichen Tag festgenommen. „Ich habe gerade Zigaretten nachgefüllt und gar nicht gesehen, wie der Mann reinkam. Ich dreh mich um und eine schwarz gekleidete Person mit Waffe in der Hand kommt auf mich zugelaufen“, erklärt die 39-jährige Zeugin, „Ich habe nur noch schwarz gesehen.“ Rund 570 Euro habe der Täter erbeutet. Die Angestellte benötigt eine Therapie zur Wiedereingliederung, macht keine Spätschichten mehr. „Heute geht es mir wieder einigermaßen.“ Bei allen Überfällen identisch: Eine Browning GPDA 9 Schreckschusspistole, die OP-Maske und eine Tatzeit kurz vor Ladenschluss.

Am 23. Februar 2023 greift der Angeklagte zwei Vollzugsbeamte in der JVA Weiterstadt an. Einer von beiden wird leicht verletzt. Von dieser Tat wird der Angeklagte wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen. Mit dem Urteil liegt die Kammer über den Ausführungen von Staatsanwältin Kerstin Mateja, die sechs Jahre und neun Monate plus Unterbringung fordert. Verteidiger Hans Georg Kaschel befürwortet ebenfalls den Maßregelvollzug.

Angehende Schizophrenie

Den hatte der psychiatrische Sachverständige Dr. Dieter Jöckel dringend empfohlen: „Der Angeklagte leidet unter einer angehenden Schizophrenie, die er mit Cannabis und Kokain unterbewusst selbst medikamentierte.“ Die acht Jahre Gefängnis bedeuten in der Praxis, dass der Sprendlinger im Falle einer früheren Entlassung aus der Psychiatrie den Rest der Zeit in der JVA absitzen muss.

