Acoustic Night 3.0: Bühne für jüngere Generation

Dreieich – Abdrücke von Schuhen, die Stufen hinuntergehen. Passender könnte das Logo für die Reihe „Montags im Basement“ nicht aussehen, mit dem das Bürgerhaus ein jüngeres Publikum erreichen möchte. Denn Stufen müssen genutzt werden, um den Raum zu erreichen. Von Holger Klemm

Am Montag steht die Acoustic Night 3.0 an. Das Bürgerhaus wartet mit einem vielfältigen Programm auf, das unterschiedliche Generationen anspricht. Doch für die Altersgruppe der 18- bis 30-Jährigen, die sich überhaupt nur schwer in den Kulturtempel locken lässt, gab es bis vor kurzem wenig. Bürgerhaus-Chef Benjamin Halberstadt und sein Team waren deshalb auf der Suche nach einer Idee.

Und diese ergab sich 2016 beim Umbau der Kegelbahnen im Keller. Ein Nebenraum, früher als Restaurant genutzt, wurde nicht mehr benötigt. Dort entstand mit einer Bühne und LED-Tanzboden das „Basement“ für kleinere Veranstaltungen, aber auch für Geburtstagsfeiern für junge Leute. „Da gibt es einen großen Bedarf“, berichtet Halberstadt. Vor dem Bau der Stadtbücherei in den 80er Jahren hat es einmal einen legendären Partykeller unter den Clubräumen gegeben, der rege genutzt wurde. Daran kann nun angeknüpft werden

+ Mit seiner blues-rockigen Gitarre erzählt Frank Albersmann auf schnoddrige Weise Liebesgeschichten. © Albersmann Das Basement bietet sich aber auch für kleinere Veranstaltungen an, die bislang nicht ihren Platz im Bürgerhaus gefunden haben. „Wir wollten dort nicht unbedingt weitere Jazzkonzerte stattfinden lassen“, so Halberstadt. Zugleich war es ihm und seinem Team wichtig, bestehenden Veranstaltungsorten in Dreieich und der näheren Umgebung keine Konkurrenz zu machen. So sollte es nicht nur Konzerte und auch keine offene Bühne geben, wie beispielsweise vom Kulturverein beim FCO angeboten. So wurde der Schwerpunkt neben kleineren Konzerten auf Singer/Songwriter, Poetry Slams und Stand-up-Comedians gelegt. Nicht funktioniert hat dagegen der Versuch, Kultfilme in Kombination mit einem Kegelabend anzubieten.

Mittlerweile läuft die Reihe „Montags im Basement“ (MiB) in der zweiten Saison, mit vier Veranstaltungen. Montags deshalb, weil da die benachbarte Kegelbahn ihren Ruhetag hat. Der Eintritt ist frei, die Künstler spielen für Hutgeld. Die Werbung für die Veranstaltungen wie die Acoustic Night 3.0, die am Montag, 28. Januar, um 19 Uhr beginnt, läuft ausschließlich – passend zur angesprochenen Altersgruppe – über die sozialen Medien.

+ Auch Singer/Songwriter finden ihren Platz im Basement. Das wird am Montag bei der Acoustic Night wieder der Fall sein. Die nutzt Tim Hörer, der die Organisation der Reihe übernommen hat, auch, um neue Künstler für einen Auftritt im Basement zu gewinnen. Der junge Mann, der vor einigen Jahren ein Praktikum im Bürgerhaus absolvierte und nun bei einer Veranstaltungsagentur in Frankfurt arbeitet, erinnert sich noch an die Anfänge. Bei der ersten Acoustic Night seien Freunde von ihm aufgetreten. Danach hätten sich schon interessierte Musiker bei ihm beworben.

Neben den sozialen Medien setzt er zudem auf die Zusammenarbeit mit den Schulen und Jugendzentren in der Stadt. Auch wenn im Prinzip jeder im Basement auftreten kann, muss schon aus zeitlichen Gründen eine Vorauswahl getroffen werden. „Es macht ja keinen Sinn, wenn jemand um 23 Uhr auftritt und keiner mehr da ist.“ Außerdem setzt Hörer auf musikalische Abwechslung und darauf, dass ein Künstler am Abend nicht aus der Region kommt.

Das ist bei der Acoustic Night Jan Eric Schlachter aus Gießen, der mit seinem Projekt „Light and Rain“ auftritt. Stilistisch bewegt er sich zwischen Folk-Punk und Akustik-Indie. Aus Obertshausen kommt Frank Albersmann, der mit blues-rockiger Gitarre mit sanftem, aber auch mal rauem Gesang auf schnoddrige Weise Liebesgeschichten und moderne Märchen erzählt. Die zweite MiB-Saison endet am Montag, 11. März, mit einer Mixed-up-Night mit akustischen Klängen, lauten Gitarren und tiefsinnigen Worten.