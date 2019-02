ADFC zu Elterntaxis: Besser mit dem Rad unterwegs

Regelmäßig gibt es morgens vor den Schulen – wie hier vor der Karl-Nahrgang-Schule in Götzenhain – Verkehrsprobleme mit den „Mama-Taxis“. Dieter Fröhlich, ehrenamtlicher Radverkehrsbeauftragter der Stadt, regt dazu an, den Nachwuchs nach Möglichkeit mit dem Rad zur Schule kommen zu lassen.

Dreieich – Trotz aller Bemühungen bringen immer noch zahlreiche Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule und wollen möglichst direkt bis vor das Gebäude fahren. Der ADFC regt dagegen an, den Nachwuchs möglichst früh an das Rad zu gewöhnen – und sieht zahlreiche Vorteile. Von Holger Klemm

Dieter Fröhlich, ehrenamtlicher Radfahrbeauftragter der Stadt, hat wie viele andere in dieser Woche die Berichte über die hohen Durchfallquoten bei den Prüfungen für Autoführerscheine gelesen. Eine Ursache liegt für ihn schon in der Kindheit, da der Nachwuchs heutzutage nicht frühzeitig an den Verkehr gewöhnt und von den Eltern viel zu lange mit dem Auto zur Schule gebracht werde – getreu dem Sprichwort „Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr“.

Fröhlich ist dagegen der Meinung, dass Kinder möglichst früh von den Eltern mit dem Rad vertraut gemacht werden sollten. Die Jungen und Mädchen wären nicht nur mobiler und selbstständiger, sondern fänden sich auch besser im Verkehr zurecht. Und die Situation vor den Schulen könnte sich deutlich entspannen.

Hilfreich könnte da der Schülerradtourenplaner sein, mit dem sich eine sichere Route zwischen Wohnung und Schule ermitteln lässt. Bereits seit 2014 ist dieser für die Schulen im Kreis Offenbach online – verbunden mit zahlreichen Informationen und Tipps.

Der Radfahrbeauftragte appelliert an die Schulen, mehr auf diesen Routenplaner hinzuweisen, nachdem er auf den jeweiligen Homepages keinerlei Links gefunden hat. Er habe deshalb im vergangenen Jahr an die Schulen geschrieben, bislang aber nur die Antwort einer Grundschule bekommen. Diese habe bewusst auf einen Hinweis verzichtet: Man sei dagegen, dass Kinder mit dem Rad zur Schule kommen, solange diese nicht in der vierten Klasse die Fahrprüfung mit der Polizei abgelegt hätten.

Auch von anderen Schulen und Lehrern habe Fröhlich erfahren, dass diese bis dahin regelrecht die Nutzung des Rads untersagen. Doch für Fröhlich ist die Situation eindeutig. Die Entscheidung, die Kinder zur Schule radeln zu lassen, liege ausschließlich bei den Eltern. Eine erfolgreich abgelegte Prüfung sei nicht erforderlich für die Erlaubnis, ein Rad zu nutzen – egal ob zur Schule oder in der Freizeit.

Fröhlich regt Eltern dazu an, Kinder möglichst frühzeitig an selbstständiges und verantwortungsvolles Handel im Bezug auf das Fahrrad heranzuführen. Dann könnte ein Drittklässer sicherer und geschickter unterwegs sein als der Sechstklässer, der regelmäßig von Mutter oder Vater mit dem Auto vor das Schultor gefahren wird.

Der ADFC bietet übrigens – als gute Ergänzung zur Prüfung im vierten Schuljahr – ein Fahrtechnik-Training an. Während bei der Polizei laut Fröhlich der Fokus mehr auf den Regeln des Straßenverkehrs liegt, geht es beim Angebot des ADFC vorrangig um die Sicherheit im Fahrradsattel, das richtige Kurven fahren oder das Halten der Balance. Schulen können sich diesbezüglich an den ADFC wenden. Ziel des Trainings ist es, Sicherheit zu gewinnen und die Freude am Radfahren zu steigern. Die Lust auf weitere Touren – mit Eltern und Freunden – komme dann automatisch.

Fröhlich will an dem Thema dranbleiben, um an den Schulen weiterhin für die umweltfreundliche Nutzung des Rades zu werben. Denn: „Ein Mama-Taxi zur Schule ist voll uncool.“