Tourenheft 2019: Da lacht das Radler-Herz

Dreieich – Es strotzt nur so vor Informationen, das neue Tourenheft, das die drei ADFC-Ortsverbände Dreieich, Langen/Egelsbach und Neu-Isenburg erstmals gemeinsam veröffentlicht haben. Der Inhalt geht weit über die Vorstellung des umfangreichen Tourenprogramms hinaus.

So lässt sich nachlesen, was in einer Fahrradstraße zu beachten ist. Dreieich hat bekanntlich mit knapp drei Kilometern die längste in Hessen, aber noch haben sich nicht alle Verkehrsteilnehmern mit den dort geltenden Regeln angefreundet. Lernen können Interessierte auch, was die Unterschiede zwischen Schutz- und Radfahrstreifen sind. Zudem gibt’s einen detaillierten Bericht über die Radschnellverbindung zwischen Darmstadt und Frankfurt, die ja bereits im Bau ist.

Herzstück des Heftes sind selbstredend die Tourenbeschreibungen. Das Programm lässt für Leute, die gerne in die Pedale treten, keine Wünsche offen. Von gemütlichen Feierabend-Ausflügen über sportliche Touren bis hin zum Mehrtagestrip – zum Beispiel von Bordeaux nach Bilbao – ist alles dabei. Großer Beliebtheit erfreuen sich die Mountainbike-Aktivitäten, die Zahl der Termine für Offroad-Fans steigt stetig. Auch Rennradfahrer können mit dem ADFC ihrem Hobby nachgehen. Bei den Tagestouren ist in der Regel keine Anmeldung erforderlich, im Gegensatz zu den Mehrtagesreisen. Und kurzfristig werden bei schönem Wetter „Spontantouren“ organisiert, über die man sich über die im Heft genannten Ansprechpartner informieren kann.

Erstmals ist das Programm im Inneren in Farbe gestaltet. Bei den Touren sind die Startpunkte in Dreieich, Langen und Neu-Isenburg mit unterschiedlichen Farben unterlegt. Der ADFC hofft, dass sich so noch schneller die passende Tour finden lässt. Die Touren aus den drei Ortsverbänden wurden gemeinsam geplant und sind aufeinander abgestimmt. Selbstverständlich finden sich die Termine aller Ortsverbände im Kreis weiterhin schnell in der gemeinsamen Tourendatenbank über die Homepage.

Populäre Irrtümer rund ums Radfahren Zur Fotostrecke

Das Radtourenprogramm wird ab diesem Jahr von den drei Ortsverbänden im Westkreis Offenbach statt wie bisher vom Kreisverband herausgegeben. „Für die anderen Ortsverbände gibt es eigene Informationen. Das hat damit zu tun, dass wir stark gewachsen sind. Natürlich gehören wir mit allen Mitgliedern weiter zum Kreisverband, der die Keimzelle für die Entwicklung des ADFC in unserer Region war. Aber inzwischen haben wir so viele Mitglieder, dass wir die Informationen noch gezielter an die Radler bringen können“, schreiben die Vorsitzenden Bernd Kiefer (Dreieich), Werner Weigand (Langen/Egelsbach) und Franz Drews (Neu-Isenburg). Das Heft liegt in Rathäusern, Fahrradgeschäften, in Buchläden und in vielen weiteren Geschäften aus – die Standorte findet man über die Homepage. Dort kann das Programm auch heruntergeladen werden. (fm)