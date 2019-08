ADFC will mehr Abstellplätze für Fahrräder

Der ADFC hat eine Crowdfunding-Aktion bei der Volksbank Dreieich gestartet – unter dem Motto „Radparker für Dreieich – Weg mit den Felgenkillern“.

Dreieich – Der Ortsverband freut sich über die vielen radelnden Bürger und verweist auf die jüngste Verkehrszählung, die von der Stadtverwaltung in Auftrag gegeben wurde. „Wir haben in Dreieich einen Radverkehrsanteil von knapp 17 Prozent“, schreibt ADFC-Vorsitzender Bernd Kiefer. Das seien noch lange keine Kopenhagener Verhältnisse, aber für Deutschland und im Kreis Offenbach sei das überdurchschnittlich und deshalb sehr erfreulich. Jedes Fahrrad auf Dreieicher Straßen, das anstelle eines Autos benutzt wird, bedeute weniger Schadstoffe und Lärm sowie weniger Platzverbrauch.

„Das Fahren mit dem Rad ist aber nur eine Seite dieser klimafreundlichen Mobilitätsform, denn so wie Autos einen Stellplatz benötigen, suchen Radler einen Abstellplatz“, führt Kiefer weiter aus. Sie wollen ihr Rad so parken, dass es nicht umfallen kann, sie wollen es fest anschließen, damit es nicht weggetragen werden kann und sie wünschen sich einen Platz möglichst nahe am Ziel ihrer Fahrt. „Daran mangelt es leider oft, oder sie finden sogenannte Felgenkiller vor“, bedauert der ADFC.

„Der Bedarf ist aber weiterhin groß und wächst.“

Das will der Ortsverband ändern. Seit mehr als zehn Jahren setzt er sich aktiv für bessere Bedingungen für Radler in der Stadt ein. Besonderes Augenmerk legt der Vorstand dabei auf gute Abstellmöglichkeiten. Jedes Jahr organisiert oder spendet der Ortsverband Radparker. „So haben wir mehr als 100 Abstellmöglichkeiten geschaffen, finanziert durch ehrenamtliche Arbeit“, erklärt Kiefer. „Der Bedarf ist aber weiterhin groß und wächst.“

Vor 40 Jahren wurde der ADFC in Deutschland gegründet und setzt sich seitdem für die Förderung des Radfahrens und für bessere Bedingungen ein. Den 40. Geburtstag nimmt der Dreieicher Ableger zum Anlass, um jetzt mindestens 40 weitere Radparker zu beschaffen und zwar mindestens je zehn Stück am Sportplatz der SG Götzenhain, am Jugendzentrum in Sprendlingen, am Minigolfplatz des SV Dreieichenhain und am Waldkindergarten in Buchschlag.

Auf Spenden angewiesen

„Das können wir jedoch nicht alleine stemmen, sondern sind auf Hilfe angewiesen“, so Kiefer. „Deshalb haben wir ein Crowdfunding mit der Volksbank Dreieich gestartet, also eine Sammelaktion, bei der ganz viele jeweils wenig Geld spenden“, erklärt der Vorsitzende. Für jede Spende ab fünf Euro legt die Volksbank fünf Euro dazu. „Je mehr Geld zusammenkommt, desto mehr Radparker können wir den Dreieichern zur Verfügung stellen. Deshalb zählt jeder Euro auch dann, wenn die angestrebte Summe von 5 000 Euro überschritten werden sollte“, betont er.

Es sind auch Spenden in bar möglich, zum Beispiel am ADFC-Stand beim Tag der offenen Tür bei den Stadtwerken am Samstag, 31. August. Die Aktion läuft bis zum 24. Oktober, Sollte der Betrag von 5 000 Euro nicht zusammenkommen, bekommen die Spender ihr Geld zurück. Doch der ADFC ist zuversichtlich, das Ziel zu erreichen und einen weiteren Schritt in Richtung fahrradfreundliche Stadt zu tun. Mehr Informationen gibt es hier.

hok