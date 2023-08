Ärger an Grundschulen: Alles oder nichts bei Betreuung

Von: Nicole Jost, Philipp Bräuner

Schülerinnen und Schüler einer Grundschule sitzen in ihrem Klassenraum. © Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Neue Regelung an Grundschulen sorgt nach Einführung weiter für Unmut. Mit einer Petition wollen Eltern intervenieren.

Dreieich – Für die Eltern an den von der Awo geführten Betreuungen an den Grundschulen in Götzenhain, Offenthal und Buchschlag (Karl-Nahrgang-Schule, Wingertschule, Selma-Lagerlöf-Schule) wird die neue Ferienbetreuungsregelung zum Schuljahr 2023/24 Realität. Die Eltern müssen zu Beginn des Schuljahres entscheiden, ob ihre Kinder in allen elf Ferienwochen betreut werden sollen – oder gar nicht. Die Kosten liegen bei 720 Euro im Jahr.

Besonders in Götzenhain hat dieses sogenannte „Bedarfsmodell“ der Awo für Verärgerung gesorgt. Eine Elterngruppe hat eine Online-Petition erstellt, bei der sich bislang rund 360 Leute gegen die neue Ferienbetreuungsregelung ausgesprochen haben. Noch bis Donnerstag ist die Petition online (open-petition.de „Flexibles Ferienbetreuungsangebot in allen Dreieicher Grundschulen“). Die Eltern kritisieren die Neuregelung als starres, unflexibles Modell, das sich eben nicht am Bedarf der Familien orientiere.

„Ich verstehe einfach nicht, dass wir als Eltern in diese Prozesse nicht einbezogen werden. So viele Familien haben in dieser wichtigen Fragen keine Stimme“, sagt Uta Zilly-Linke. Sie hat sich gegen die umfassende Ferienbetreuung entschieden. „Das sind 1440 Euro bei zwei Kindern. Ich möchte ihnen gerne ein Fußball- oder Tenniscamp ermöglichen. Dann würden wir doppelt bezahlen. Die zwei Wochen Betreuung, die wir brauchen, haben wir über die Großeltern organisiert“, erklärt die Götzenhainerin. Auch Martina Roß sagt, dass sie die Betreuung der Kinder jetzt innerfamiliär verteilt. „Ich habe das von vielen Eltern aus unserem Umfeld gehört. Von den Erstklässler-Eltern, die neu an die Schule kommen und keine Alternative haben, haben einige das neue Modell gewählt“, sagt Roß. Konkrete Zahlen kennt sie nicht. „Nach der ersten Kritik gab es die Mitteilung der Verantwortlichen, dass man sich den Sachverhalt anschaut, aber passiert ist nichts“, bedauert Zilly-Linke.

Wenn Eltern grundsätzlich für die schulische Ferienbetreuung zahlen müssen, dann werden die den Teufel tun und noch etwas anderes buchen.

Anke Zöller-Mkana hätte es für ihr Kind schön gefunden, wenn es die Ferienbetreuung besuchen könnte: „Ich habe mich aus finanziellen Gründen dagegen entschieden.“ Die Mutter eines Erstklässler- Kindes hat hingegen die Betreuung für das ganze Jahr gebucht. „Für uns war es gut, dass er jetzt zwei Wochen die Schule kennenlernen konnte. 312 Euro für Betreuung und Ferienbetreuung im Monat sind eine Stange Geld. Wir schauen, wie wir es in Zukunft machen“, sagt die Götzenhainerin.

Die Alternative zum Bedarfsmodell ist das Solidaritätsmodell, das ab dem Sommer an der Grundschule am Hengstbach gilt. Dabei zahlen alle Eltern, die Schulbetreuung in Anspruch nehmen, die Ferienbetreuung mit – unabhängig davon, ob sie sie nutzen.

Unzufrieden mit der aktuellen Neuerung im Ferienbetreuungssystem ist auch Wilfried Juch, Grundschullehrer und Sprecher des Arbeitskreises der Jugendfarmen und Abenteuerspielplätze in Hessen. Er sorgt sich um die örtlichen Vereine und deren Ferienangebot. „Wenn Eltern grundsätzlich für die schulische Ferienbetreuung zahlen müssen, dann werden die den Teufel tun und noch etwas anderes buchen“, sagt Juch. Dabei käme schon während der Schulzeit für viele Kinder in Zeiten von Nachmittagsbetreuung und Berufstätigkeit der Eltern die Anbindung an Vereine zu kurz. Sein Vorschlag: „Die Stadt sollte schauen, welche Vereine Programme für Kinder in den Ferien anbieten und diese in die Gespräche einbinden.“ Denn auch über etwaige Kooperationen mit den Vereinen ließe sich die Betreuung der Kinder regeln.

Michael Albers, Geschäftsführer im Bereich Teilhabe, Arbeit und Bildung bei der Awo Südhessen, spricht sich dafür aus, weiter im Gespräch zu bleiben. „In dem Prozess sind die Aussagen der Eltern wichtig“, sagt er. Er plädiert dafür, seitens der Stadt die Elternbeiräte der betroffenen Schulen zu einem Gespräch einzuladen. Und das noch vor dem 23. November. Denn da würden die beiden Varianten des Betreuungssystems evaluiert. Der große Unmut lasse sich indes nicht an der Zahl der Anmeldungen für die Ferienbetreuung ablesen, so Albers. Die sei nahezu identisch mit der der Vorjahre.

Die Stadt will sich zum derzeitigen Zeitpunkt nicht äußern. Ellen Grohe, Fachbereichsleiterin Soziales, Schule und Integration im Dreieicher Rathaus, teilt mit, dass die Verwaltung die nun eingeführten Modelle evaluieren und sich im November mit den Trägern treffen wird. (Philipp Bräuner & Nicole Jost)