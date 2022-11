Ärger wegen S-Bahn-Ausfall in Dreieich und Langen

Von: Holger Klemm

Es gibt Kritik an den Information der Bahn zu den Ausfällen auf den S-Bahn-Linien 3 und 4 zwischen Frankfurt-Süd und Langen. © picture alliance / dpa

Wegen Arbeiten an der Regionaltangente West (RTW) im Bereich von Neu-Isenburg fuhren von Freitag, 4. November, bis zum gestrigen Montagmorgen keine S-Bahnen der Linien 3 und 4 zwischen Langen und dem Frankfurter Südbahnhof. Für Bahnkunden kam das überraschend, wie eine verärgerte Leserin aus Buchschlag schreibt: „Die Sperrung wurde nur mit einer Ankündigung im total verschmierten Glaskasten der Unterführung bekannt gegeben. Auf den Bahnsteigen selbst habe es keine Infos gegeben. „Die Fahrgäste standen auf dem Bahnsteig und warteten.“

Dreieich/ Langen . Ein weiterer Leser wollte am Freitag von der Konstablerwache nach Langen fahren und wunderte sich, dass in der Fahrplanauskunft in der B-Ebene Darmstadt und Langen nicht auftauchten. In der App seien nur Verbindungen mit den Regionalbahnen angezeigt worden – ohne Verweis auf die Sperrung.

Ein Schienenersatzverkehr zwischen Langen und dem Südbahnhof sollte eingerichtet sein. Nach Angaben der Leserin aus Buchschlag habe dieser zumindest am Freitag nicht funktioniert. „Wieso gehen sie so mit Kunden um?“, fragt sie empört.

Von der Bahn kommt lediglich die Auskunft, dass es sich um baubedingte Einschränkungen handelt. Die Änderungen, die hauptsächlich das vergangene und das kommende Wochenende betreffen, seien vorab kommuniziert worden und in den elektronischen Auskunftsmedien unter bahn.de und rmv.de abrufbar. Wegen Arbeiten an der Tiefenentwässerung entfallen von Freitag, 11., 22 Uhr, bis Montag, 14. November, um 5 Uhr Fahrten der S3 zwischen Langen und Darmstadt. Als Ersatz fahren Busse. Zudem entfallen in den Nächten vom 9. auf den 10. November sowie vom 23. auf den 24. November einzelne Fahrten der S4 zwischen Südbahnhof und Langen. Die S3 soll aber fahren. hok